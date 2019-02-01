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Курс доллара: у рубля осталось два варианта

02.02.2019 11:03 — Разное | UDF  
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Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Рубль закончил неделю на максимумах с октября прошлого года на фоне итогов заседания ФРС США. Курс доллара к закрытию пятницы составил 65,50 рубля, курс евро - 75,08.

Регулятор в среду вернул инвесторам аппетит к рискам, обозначив смягчение своей политики и вероятную приостановку повышения ставок. Чем не преминула воспользоваться российская валюта.

Однако уже на следующей неделе рубль сосредоточится на другом событии. Банк России проведет заседание совета директоров в пятницу.

Аналитики считают, что у российского регулятора будет непростой выбор. Из-за разгона инфляции в стране самое время повысить ключевую ставку и зафиксировать ее на уровне 8% годовых, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

Сдерживающим сигналом для российского ЦБ могут стать осторожные действия других регуляторов, в том числе ФРС, и ставка может остаться без изменений. Первый сценарий может привести некоторому снижению курса доллара - до 65 рубля, второй предполагает, что торговля парой будет осуществляться в диапазоне 65,20-67,00 рубля, прогнозирует Бодрова.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Рубль закончил неделю на максимумах с октября прошлого года.
 
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