Женщину разорвало пополам в страшном ДТП в Амурской области



Фото: РИА «Новости»

РЕН ТВ

Как отмечается, легковой автомобиль влетел в пешеходный переход, когда по нему шли два человека.В результате инцидента женщину разорвало пополам, а мужчине оторвало ногу. Подчеркивается, что на данный момент о его состоянии ничего неизвестно.Уточняется, что водитель машины выжил и находится в больнице.Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.