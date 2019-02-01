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Женщину разорвало пополам в страшном ДТП в Амурской области
Фото: РИА «Новости»
Как отмечается, легковой автомобиль влетел в пешеходный переход, когда по нему шли два человека.
В результате инцидента женщину разорвало пополам, а мужчине оторвало ногу. Подчеркивается, что на данный момент о его состоянии ничего неизвестно.
Уточняется, что водитель машины выжил и находится в больнице.
Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.
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Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.
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