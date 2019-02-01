"Беременная" от Киркорова скончалась после шоу Малахова



Фото: Сергей Гунеев / РИА «Новости»

Об этом сообщаетКак отмечается, в ноябребыла участницей одного из выпусков ток-шоу «Прямой эфир». Она утверждала, что тайно видится с исполнителем, однако впоследствии выяснилось, что она страдала от заболевания с ложной беременностью. Последние месяцы она провела в больнице.