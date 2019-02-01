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"Беременная" от Киркорова скончалась после шоу Малахова
Фото: Сергей Гунеев / РИА «Новости»
Об этом сообщает
Как отмечается, в ноябре Светлана Сафиева была участницей одного из выпусков ток-шоу «Прямой эфир» Андрея Малахова. Она утверждала, что тайно видится с исполнителем, однако впоследствии выяснилось, что она страдала от заболевания с ложной беременностью. Последние месяцы она провела в больнице.
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Источник в телевизионных кругах рассказал о смерти от инсульта Светланы Сафиевой.
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