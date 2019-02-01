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"Беременная" от Киркорова скончалась после шоу Малахова

02.02.2019 10:35 — Разное | UDF  
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Фото: Сергей Гунеев / РИА «Новости»
Источник в телевизионных кругах рассказал о смерти от инсульта Светланы Сафиевой, которая якобы ждала ребенка от российского певца Филиппа Киркорова.

Об этом сообщает Super.

Как отмечается, в ноябре Светлана Сафиева была участницей одного из выпусков ток-шоу «Прямой эфир» Андрея Малахова. Она утверждала, что тайно видится с исполнителем, однако впоследствии выяснилось, что она страдала от заболевания с ложной беременностью. Последние месяцы она провела в больнице.

 
 
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Источник в телевизионных кругах рассказал о смерти от инсульта Светланы Сафиевой.
 
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