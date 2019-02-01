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В Беларуси первое ЭКО будут делать бесплатно

02.02.2019 12:00 — Разное | KYKY  
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Недавно мы рассказывали вам, что беларусы создали петицию, в которой просят сделать процедуру ЭКО в нашей стране бесплатной. На сегодня ее подписали 279 человек, но еще не отправили в госорганы. Минздрав опередил обращение: как пишет «СБ», экстракорпоральное оплодотворение в Беларуси станет бесплатным, Минздрав уже прорабатывает нормативные акты, чтобы иметь возможность  выделять деньги из бюджетана эту дорогостоящую услугу. 

Как чиновники пришли к этой идее, и кому будут делать ЭКО бесплатно 

Тема бесплатного ЭКО уже давно обсуждалась в ведомстве – ее инициатором выступал РНПЦ «Мать и дитя».  Правда, центр предлагал немного иной вариант: ввести квотирование ЭКО, то есть дать возможность  женщинам провести несколько циклов оплодотворения, в переделах определенной суммы.

В итоге Минздрав решил иначе: ЭКО будет абсолютно бесплатным, но только один раз – если женщина с первой попытки ЭКО не сможет забеременеть, остальные будет оплачивать сама.  
К этой программе планируют подключиться не только государственные, но и частные клиники. 

Напомним, число бесплодных мужчин и женщин во всём мире постоянно растёт. Беларусь не исключение: по статистике каждая шестая семейная пара не имеет возможности зачать ребёнка естественным образом – это около 14 тысяч пар. А услуга ЭКО в Минске в разных медцентрах стоит от 3-4 тысяч долларов. 

 
Теги: Минск
 
 
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Недавно мы рассказывали вам, что беларусы создали петицию, в которой просят сделать процедуру ЭКО в нашей стране бесплатной. На сегодня ее подписали 279 человек, но...
 
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