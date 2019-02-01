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В Беларуси первое ЭКО будут делать бесплатно
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Недавно мы
Как чиновники пришли к этой идее, и кому будут делать ЭКО бесплатно
Тема бесплатного ЭКО уже давно обсуждалась в ведомстве – ее инициатором выступал РНПЦ «Мать и дитя». Правда, центр предлагал немного иной вариант: ввести квотирование ЭКО, то есть дать возможность женщинам провести несколько циклов оплодотворения, в переделах определенной суммы.
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Недавно мы рассказывали вам, что беларусы создали петицию, в которой просят сделать процедуру ЭКО в нашей стране бесплатной. На сегодня ее подписали 279 человек, но...
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