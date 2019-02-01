В Беларуси первое ЭКО будут делать бесплатно

Недавно мы рассказывали вам, что беларусы создали петицию, в которой просят сделать процедуру ЭКО в нашей стране бесплатной. На сегодня ее подписали 279 человек, но еще не отправили в госорганы. Минздрав опередил обращение: как пишет «СБ», экстракорпоральное оплодотворение в Беларуси станет бесплатным, Минздрав уже прорабатывает нормативные акты, чтобы иметь возможность выделять деньги из бюджетана эту дорогостоящую услугу.

Как чиновники пришли к этой идее, и кому будут делать ЭКО бесплатно

Тема бесплатного ЭКО уже давно обсуждалась в ведомстве – ее инициатором выступал РНПЦ «Мать и дитя». Правда, центр предлагал немного иной вариант: ввести квотирование ЭКО, то есть дать возможность женщинам провести несколько циклов оплодотворения, в переделах определенной суммы.



В итоге Минздрав решил иначе: ЭКО будет абсолютно бесплатным, но только один раз – если женщина с первой попытки ЭКО не сможет забеременеть, остальные будет оплачивать сама.

К этой программе планируют подключиться не только государственные, но и частные клиники.



Напомним, число бесплодных мужчин и женщин во всём мире постоянно растёт. Беларусь не исключение: по статистике каждая шестая семейная пара не имеет возможности зачать ребёнка естественным образом – это около 14 тысяч пар. А услуга ЭКО в Минске в разных медцентрах стоит от 3-4 тысяч долларов.