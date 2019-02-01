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Экс-директор J: МОРС откроет джаз-клуб на улице Раковская

02.02.2019 11:22 — Разное | KYKY  
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В Минске случилось чудо: экс-директор J: МОРС Руслан Стариковский заявил об открытии первого в городе настоящего джаз-клуба! И самое приятное: клуб будет работать в здании на Раковской, где раньше находился хлебозавод. 

Когда откроется Джаз-клуб 

Руслан рассказал KYKY, что клуб откроется в 2020 году и это – совсем скоро: «Год пролетит быстро. Мы открываем частный клуб в здании, которое находится в нашей собственности. Город выступает застройщиком, так что долгостроя не будет». 

Руслан рассказал и о том, что одним из учредителей джаз-клуба будет профессиональный музыкант. О других подробностях мы расскажем вам в интервью с Русланом, которое выйдет у нас на портале очень скоро. 


Презентация джаз-клуба 

Чтобы массово отметить крутое событие, Руслан также анонсировал презентацию своего клуба. Она пройдет в четверг, 7 февраля, в Falcon Club Cinema. Гости встречи смогут пообщаться и задать вопросы насчет клуба, а потом – посмотреть культовое кино про джаз «Зеленая книга». Стоимость билетов на просмотр: 12 рублей, их продажу откроют в понедельник. 

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Теги: Минск
 
 
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В Минске случилось чудо: экс-директор J: МОРС Руслан Стариковский заявил об открытии первого в городе настоящего джаз-клуба! И самое приятное: клуб будет работать в...
 
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