Экс-директор J: МОРС откроет джаз-клуб на улице Раковская

В Минске случилось чудо: экс-директор J: МОРС Руслан Стариковский заявил об открытии первого в городе настоящего джаз-клуба! И самое приятное: клуб будет работать в здании на Раковской, где раньше находился хлебозавод.

Когда откроется Джаз-клуб

Руслан рассказал KYKY, что клуб откроется в 2020 году и это – совсем скоро: «Год пролетит быстро. Мы открываем частный клуб в здании, которое находится в нашей собственности. Город выступает застройщиком, так что долгостроя не будет».



Руслан рассказал и о том, что одним из учредителей джаз-клуба будет профессиональный музыкант. О других подробностях мы расскажем вам в интервью с Русланом, которое выйдет у нас на портале очень скоро.



Презентация джаз-клуба

Чтобы массово отметить крутое событие, Руслан также анонсировал презентацию своего клуба. Она пройдет в четверг, 7 февраля, в Falcon Club Cinema. Гости встречи смогут пообщаться и задать вопросы насчет клуба, а потом – посмотреть культовое кино про джаз «Зеленая книга». Стоимость билетов на просмотр: 12 рублей, их продажу откроют в понедельник.