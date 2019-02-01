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Экс-директор J: МОРС откроет джаз-клуб на улице Раковская
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В Минске случилось чудо: экс-директор J: МОРС Руслан Стариковский заявил об открытии первого в городе настоящего джаз-клуба! И самое приятное: клуб будет работать в здании на Раковской, где раньше находился хлебозавод.
Когда откроется Джаз-клуб
Руслан рассказал KYKY, что клуб откроется в 2020 году и это – совсем скоро: «Год пролетит быстро. Мы открываем частный клуб в здании, которое находится в нашей собственности. Город выступает застройщиком, так что долгостроя не будет».
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