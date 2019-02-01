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На выборах в Нигерии обрушилась трибуна с политиками
На губернаторских выборах в Нигерии во время выступления членов Народно-демократической партии под политиками обрушилась трибуна в тот момент, когда политики, в том числе кандидат в губернаторы Исах Мухаммад Галауди, выкрикивали лозунги перед электоратом,
Скрин видео Youtube-аккаунта Voicetv Nigeria
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На губернаторских выборах в Нигерии во время выступления членов Народно-демократической партии под политиками обрушилась трибуна в тот момент, когда политики, в...
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