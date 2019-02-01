Жесткое фото с белорусско-польской границы - не въезжайте на красный сигнал!









Дело в том, что на въезде в польский пункт пропуска установлен светофор. Возле него нужно остановиться, чтобы пассажиры вышли из машины и потерли ноги о грязный дезинфицирующий коврик. Это якобы должно остановить распространение свиной чумы. Один из водителей, который регулярно ездит в Польшу через ПП "Кузница", рассказал, что на въезде в пункт пропуска со стороны Беларуси установили так называемые "болларды". Автоматические столбики срабатывают тогда, когда водитель пытается въехать в пункт пропуска на запрещающий сигнал светофора.





- Вы обращали внимание, что на въезде в польский пункт пропуска установлен светофор? Раньше на него никто не смотрел. Горит красный - а люди едут. Вот только что заработала система, которая автоматически поднимает из земли блокираторы. Въезжать можно только на зеленый сигнал, - рассказывает наш информатор.





Автомобили зачастую проезжали мимо светофора на красный. Водитель маршрутки не учел, что поляки придумали и запустили новую систему контроля.



