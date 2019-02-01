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Жесткое фото с белорусско-польской границы - не въезжайте на красный сигнал!

02.02.2019 12:13 — Разное | Партизан  
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Утром 1 февраля на белорусско-польской границе на переходе «Кузница» гродненский микроавтобус решил не останавливаться на красный свет. Из-под земли сразу выскочил барьерный столбик, который пробил бампер маршрутки, сообщает Autogrodno.by.



Дело в том, что на въезде в польский пункт пропуска установлен светофор. Возле него нужно остановиться, чтобы пассажиры вышли из машины и потерли ноги о грязный дезинфицирующий коврик. Это якобы должно остановить распространение свиной чумы.  Один из водителей, который регулярно ездит в Польшу через ПП "Кузница", рассказал, что на въезде в пункт пропуска со стороны Беларуси установили так называемые "болларды". Автоматические столбики срабатывают тогда, когда водитель пытается въехать в пункт пропуска на запрещающий сигнал светофора.

    - Вы обращали внимание, что на въезде в польский пункт пропуска установлен светофор? Раньше на него никто не смотрел. Горит красный - а люди едут. Вот только что заработала система, которая автоматически поднимает из земли блокираторы. Въезжать можно только на зеленый сигнал, - рассказывает наш информатор.

Автомобили зачастую проезжали мимо светофора на красный. Водитель маршрутки не учел, что поляки придумали и запустили новую систему контроля.


 
 
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Утром 1 февраля на белорусско-польской границе на переходе «Кузница» гродненский микроавтобус решил не останавливаться на красный свет. Из-под земли сразу...
 
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