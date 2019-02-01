Уже почти 14 лет Петр Кучура отбывает наказание в колонии. Он осужден на 18 лет за умышленное убийство госинспектора по охране животного и растительного мира. Суд пришел к выводу, что мужчина занимался браконьерством, а когда увидел инспектора – застрелил его. Жена Петра, Людмила Кучура, регулярно пытается доказать невиновность мужа, а также жалуется на условия его содержания.





В июле 2018 году она обратилась в Департамент исполнения наказаний МВД. Женщина попросила предоставить ей информацию о том, сколько денег вычисляется из пенсии мужа, который отбывает наказание в могилевской колонии №15, на коммунальные услуги, питание и одежду.





— Согласно справке, полученной из бухгалтерии ИК-15, суммы удержания за коммунальные услуги из пенсии моего мужа в местах лишения свободы за полтора года составили 639,84 руб, — утверждает она.





По её словам, размер ежемесячных платежей, взимаемых с Петра Кучуры в колонии, практические сравним с размером ежемесячной оплаты коммунальных услуг за трёхкомнатную квартиру в Минске, где она проживает.





— При этом мой муж «проживает» на площади не более 3 кв.м в общей комнате совместно с 20-30 людьми. А размер подсобных помещений, приходящихся на его долю, составляет 1-2 кв.м., так как всю подсобную площадь необходимо делить на общее количество осужденных, которых около двух тысяч, — возмущается женщина.





Людмила Кучура утверждает, что за 3-4 кв.м осужденный должен платить столько, сколько минчанин за двух-трехкомнатную квартиру.









Также она обращает внимание на то, что её муж, будучи в колонии, якобы потребил воды на 2428,872 (неденоминированных рублей), а вылил в канализацию на 38 641,877 (неденоминированных рублей).





Согласно её рассчётам, из крана колонии вылилось в пятнадцать раз меньше воды, чем влилось в канализацию. Таким образом появилась разница примерно в 62 000 000 (неденоминированных) рублей за воду, которую осужденные не употребляли.





«Коммуналка» за электричество также вызывает вопросы:





— Согласно справке, за электроэнергию с осужденных было удержано 153 865 828 (неденоминированных – тут и далее) рублей. На то время в колонии, согласно справке, было 1700 осужденных. Получается, с каждого осужденного было удержано 90509,3105 рублей, — недоумевает она.





На каждого осужденного приходится более 100 Квт в месяц. В июне 2013 г. 1 Квт для юрлиц стоил примерно 900 рублей. По её словам, стоит учесть то, что этот расчет был предоставлен за июнь месяц, а в июне месяце самы линные световые дни, отбой у осужденных в 22.00 часа, днем многие находятся на промзоне, бытовой техники минимум.





— На отряд один холодильник, один телевизор, кипятильники, которые летом практически не используются, — считает Людмила Кучура. – В отряде примерно 100-120 человек осужденные живут в комнатах от 10 до 30 человек. Каким образом в летний месяц 1700 осужденных могут израсходовать 170 000 Квт? Как может лицо, не имеющее личных электроприборов, с одной лампочкой на общую комнату в летний месяц расходовать 100 Квт?





В ноябре 2016 года начальник ДИН МВД Республики Беларусь во время прямой линии газеты «Беларусь Сегодня заявил, что содержание одного осужденного в местах лишения свободы обходится государству в 111 рублей в месяц. Это не совпадает с подсчётами Людмилы Кучуры:





— Мой муж полностью возмещает все эти расходы из своей пенсии. Куда тогда идут деньги, которые выделяет государство на него ежемесячно? Получается, что мой муж оплачивает коммунальные услуги не только за себя, но и за тех, кто не работает в колонии или их зарплата настолько мала, что на удержание коммунальных услуг не остается средств. А сам подсчет вышеуказанных платежей с него, полагаю, намеренно сделан в пользу колонии, — утверждает она.





Чтобы разобраться в ситуации, она обратилась в Комитет государственного контроля. От КГК женщина ждёт проверки законности взимания платежей за коммунальные услуги с осуждённых в исправительной колонии ИК-15 г. Могилёва. Кроме этого, Людмила Кучура требует проверки и установления должностных лиц, виновных в нарушении законодательства, а также привлечения указанных лиц к дисциплинарной или административной ответственности.





Юридическую поддержку Людмиле Кучура оказывают юристы Белорусского документационного центра.