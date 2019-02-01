Группа людей с инвалидностью планирует совершить автопробег от Минска до Парижа

Инициативная группа людей с инвалидностью планирует в этом году совершить уже третий любительский автопробег, главным пунктом которого станет Париж, сообщил БЕЛТА руководитель социального проекта "Дружба на Колесах" Дмитрий Хмурчик.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63110.php

Читать полностью в источнике с фото:





"В 2017 году у нас с инициативной группой молодежи впервые родилась идея автопробега для людей с инвалидностью. Двое из них в сопровождении волонтера преодолели путь по маршруту Минск-Брест-Варшава-Калининград-Минск. И пробег получил много положительных отзывов. Он стал примером того, что люди, даже имея какие-то ограничения, могут расширить для себя горизонты. В 2018 году маршрут уже удлинился: он пролегал через города Минск-Гданьск-Берлин-Пирна (Саксонская Бавария)-Прага-Варшава-Минск. А участников с инвалидностью стало уже три, - рассказал Дмитрий Хмурчик. - Летом 2019 года мы в третий раз планируем провести автопробег. Главным пунктом нашего путешествия может стать Париж".

Пока что это лишь задумка, даже мечта, которую разделяют восемь человек, в том числе шесть с инвалидностью. "Большинство из участников таким образом смогут впервые посетить Европу. Уже сейчас они участвуют в различных стадиях подготовки. Я и команда организаторов надеемся, что это поможет им раскрыть свой потенциал, поверить в свои силы", - отметил собеседник. Автопробег проводится на общественных началах, все расходы, включая подготовку транспортных средств, участники оплачивают сами, поэтому рассчитывают на помощь спонсоров и неравнодушных.

В Минске и Бресте, а также в некоторых городах Германии и Польши организаторы планируют провести мероприятия для людей с инвалидностью, а также для молодых родителей, чьи дети имеют инвалидность. Аналогичные встречи "Общение без границ", состоящие из мини-лекций с элементами интерактива, проводились и во время первых автопробегов. Они направлены на понимание и принятие людей с инвалидностью в обществе, развенчание стереотипов и страхов о них. Также пробег значительно способствовал изучению аспектов безбарьерной среды в разных городах и странах.

На основе фото- и видеоматериала, собранного во время автопробегов, был создан YouTube-канал, наполнением и модерацией которого занимается человек с инвалидностью. Темой сюжетов также становятся вопросы безбарьерности, социальные проблемы, аспекты жизни людей с инвалидностью. "Пока что мы представляем собой инициативную группу людей, продвигающих активный образ жизни, но в ближайшее время хотим зарегистрировать общественную организацию", - заключил Дмитрий Хмурчик.