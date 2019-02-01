|
Беларусбанк принял решение, будет ли возобновлять выдачу кредитов на приобретение жилья
02.02.2019 13:44 — Разное | Виртуальный Брест
Беларусбанк возобновляет выдачу кредитов на приобретение жилых помещений у застройщиков (то есть на первичном рынке), об этом FINANCE.TUT.BY сообщили в контакт-центре банка. Кредиты на приобретение вторичного жилья по-прежнему выдаваться не будут.
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: TUT.BY
Напомним, с 8 ноября Беларусбанк
С 1 февраля кредиты на приобретение жилых помещений у застройщиков будут выдавать под 16% (ставка рефинансирования + 6 процентных пунктов). Срок пользования кредитом — до 20 лет.
БПС-Сбербанк, который
БПС-Сбербанк банк частично возобновил потребительские кредиты — сейчас доступно два предложения. Кроме того, в банке можно взять кредит на приобретение автомобиля Geely, кредит на рефинансирование и оформить карту рассрочки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Беларусбанк возобновляет выдачу кредитов на приобретение жилых помещений у застройщиков (то есть на первичном рынке), об этом FINANCE.TUT.BY сообщили в контакт-центре...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)