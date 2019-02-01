Если в ближайшие выходные вы собирались снимать или ставить на учет автомобиль, поездку в МРО лучше отложить на неделю. Уже несколько дней ГАИ тестирует новую систему, а наши читатели говорят, что база регистрации транспорта «зависла».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Выдача номеров — через неделю». С покупкой-продажей авто лучше подождать до 7 февраля Если в ближайшие выходные вы собирались снимать или ставить на учет автомобиль, поездку в МРО лучше отложить на неделю. Уже несколько дней ГАИ тестирует новую...