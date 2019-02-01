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«Выдача номеров — через неделю». С покупкой-продажей авто лучше подождать до 7 февраля
02.02.2019 13:44 — Разное | Виртуальный Брест
Если в ближайшие выходные вы собирались снимать или ставить на учет автомобиль, поездку в МРО лучше отложить на неделю. Уже несколько дней
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Если в ближайшие выходные вы собирались снимать или ставить на учет автомобиль, поездку в МРО лучше отложить на неделю. Уже несколько дней ГАИ тестирует новую...
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