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«Выдача номеров — через неделю». С покупкой-продажей авто лучше подождать до 7 февраля

02.02.2019 13:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Если в ближайшие выходные вы собирались снимать или ставить на учет автомобиль, поездку в МРО лучше отложить на неделю. Уже несколько дней ГАИ тестирует новую систему, а наши читатели говорят, что база регистрации транспорта «зависла».

 
 
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Если в ближайшие выходные вы собирались снимать или ставить на учет автомобиль, поездку в МРО лучше отложить на неделю. Уже несколько дней ГАИ тестирует новую...
 
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