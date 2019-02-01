Во втором квартале 2019 года на ЭЗС зарядку электромобилей планируют сделать платной. Тариф — 30 копеек за кВт•ч. Об этом со ссылкой на пресс-службу «Белоруснефти» сообщает Telegraf.by. Если эти планы станут реальностью, то мечта о всеобщей электромобилизации может остаться мечтою. Объясняем почему.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Электрозаправки «Белоруснефти» станут платными. Будет ли электрокар выгоднее авто на бензине? Во втором квартале 2019 года на ЭЗС зарядку электромобилей планируют сделать платной. Тариф — 30 копеек за кВт•ч. Об этом со ссылкой на пресс-службу «Белоруснефти»...