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Электрозаправки «Белоруснефти» станут платными. Будет ли электрокар выгоднее авто на бензине?
02.02.2019 13:44 — Разное | Виртуальный Брест
Во втором квартале 2019 года на ЭЗС зарядку электромобилей планируют сделать платной. Тариф — 30 копеек за кВт•ч. Об этом со ссылкой на пресс-службу «Белоруснефти»
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Во втором квартале 2019 года на ЭЗС зарядку электромобилей планируют сделать платной. Тариф — 30 копеек за кВт•ч. Об этом со ссылкой на пресс-службу «Белоруснефти»...
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