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Белорусские водители просят указывать ограничение скорости на табличках Radar
02.02.2019 13:44 — Разное | Виртуальный Брест
В сети собирают подписи за введение обязательства указывать ограничение скорости на табличках «Radar. Фотакантроль», а также за закреплении этого требования в законодательстве. Самая распространенная причина превышения и как результат «писем счастья» — вовсе не недисциплинированность водителя и не его склонность к нарушению
«Стоит вспомнить, сколько нареканий вызывает установка дорожных знаков на трассе Минск — Могилев, где на изменение скоростного режима часто
«Считаем, что совмещение на единой табличке двух знаков — „ограничение скорости“ и „фотоконтроль“ — не может вызвать сколь-нибудь существенных дополнительных затрат, — обращают внимание составители обращения. — Просим использовать эту возможность акцентировать внимание водителя на ограничении, продублировав его на знаке 1.36 (конечно, сохранив требование об обязательности этого знака и в местах его установки). Это, безусловно, будет способствовать безопасности движения. Кстати, согласно новому СТБ, с 01.01.2019 знак 1.36 должен дублироваться на разделительной полосе, и в ходе исполнения этого требования было бы разумно устанавливать знаки с указанием информации об ограничении скорости движения. Убеждены, что дополнительное „напоминание“ об ограничении скорости снизит аварийность и количество нарушений скоростного режима. Выражаем надежду, что именно это является целью установки дорожных знаков».
В качестве примеров приводят фото подобных дублированных знаков, устанавливаемых в различных странах.
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В сети собирают подписи за введение обязательства указывать ограничение скорости на табличках «Radar. Фотакантроль», а также за закреплении этого требования в...
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