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Белорусские водители просят указывать ограничение скорости на табличках Radar

02.02.2019 13:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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В сети собирают подписи за введение обязательства указывать ограничение скорости на табличках «Radar. Фотакантроль», а также за закреплении этого требования в законодательстве. Самая распространенная причина превышения и как результат «писем счастья» — вовсе не недисциплинированность водителя и не его склонность к нарушению ПДД, а неудовлетворительная организация информирования водителей об установленном скоростном режиме, считают составители петиции.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63105.php

Белорусские водители просят указывать ограничение скорости на табличках Radar

«Стоит вспомнить, сколько нареканий вызывает установка дорожных знаков на трассе МинскМогилев, где на изменение скоростного режима часто указывает лишь знак „примыкание второстепенной дороги“, — говорится в петиции. — И именно в этом месте установлена фотокамера. Понятно, что водитель обязан знать ПДД. И понятно, что бюджет нашей страны нуждается в регулярном пополнении. Но может быть, уполномоченным организациям стоит все-таки уважать своих граждан и не устраивать на дорогах постоянные экзамены-ребусы? Это отвлекает от вождения и зачастую приводит к ДТП. Например, когда водители, увидев знак предупреждения о фотоконтроле, „на всякий случай“ резко тормозят, неожиданно сбрасывая скорость не до разрешенной, а порой и ниже разумных пределов. Кроме того, водитель может физически не увидеть знак ограничения скорости из-за проезжающего автобуса или грузовика. Внимательность, наблюдательность, дисциплинированность и идеальное знание ПДД в этом случае никак не уберегут его от невольного нарушения».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63105.php

Белорусские водители просят указывать ограничение скорости на табличках Radar

«Считаем, что совмещение на единой табличке двух знаков — „ограничение скорости“ и „фотоконтроль“ — не может вызвать сколь-нибудь существенных дополнительных затрат, — обращают внимание составители обращения. — Просим использовать эту возможность акцентировать внимание водителя на ограничении, продублировав его на знаке 1.36 (конечно, сохранив требование об обязательности этого знака и в местах его установки). Это, безусловно, будет способствовать безопасности движения. Кстати, согласно новому СТБ, с 01.01.2019 знак 1.36 должен дублироваться на разделительной полосе, и в ходе исполнения этого требования было бы разумно устанавливать знаки с указанием информации об ограничении скорости движения. Убеждены, что дополнительное „напоминание“ об ограничении скорости снизит аварийность и количество нарушений скоростного режима. Выражаем надежду, что именно это является целью установки дорожных знаков».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news63105.php

Белорусские водители просят указывать ограничение скорости на табличках Radar

В качестве примеров приводят фото подобных дублированных знаков, устанавливаемых в различных странах.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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В сети собирают подписи за введение обязательства указывать ограничение скорости на табличках «Radar. Фотакантроль», а также за закреплении этого требования в...
 
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