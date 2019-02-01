|
Настя Рыбка все еще влюблена в Дерипаску, а с Алексом они просто друзья
Фото: ВВС
По словам девушки, она все еще влюблена в олигарха и полагает, что эти чувства были взаимными. Кроме того, Анастасия Вашукевич не получала финансового вознаграждения за проведенное с ним время на яхте в Норвегии и не записывала то, что происходило там, на диктофон.
Всего Настя Рыбка насчитала в своей жизни троих человек, в которых была влюблена. Среди них — Алекс (Александр Кириллов), вместе с которым она попала в тайскую тюрьму. Но сейчас они с Алексом друзья, а не любовники, говорит девушка.
Настя Рыбка известна общественности как охотница на миллиардеров. В медийное пространство она попала после расследования Алексея Навального о ее отдыхе на яхте миллиардера Олега Дерипаски в компании руководителя аппарата российского правительства Сергея Приходько.
25 февраля прошлого года Рыбку, Алекса Лесли и еще нескольких человек задержали во время секс-тренинга Таиланде. Сначала их обвинили в незаконной работе, а потом — в организации услуг сексуального характера, сговоре и организации преступного сообщества. В тайской тюрьме они провели 11 месяцев, после чего их депортировали в Россию.
В Москве сразу с самолета Настю Рыбку и ее друзей задержала российская полиция по подозрению в вовлечении в занятия проституцией. 22 января она была освобождена из СИЗО.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Анастасия Вашукевич рассказала о своих чувствах к российскому предпринимателю.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)