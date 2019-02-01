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В Беларуси первую попытку ЭКО сделают бесплатной

02.02.2019 12:18 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото из открытых источников
В Беларуси первую попытку экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) сделают бесплатной. Соответствующие нормативные документы сейчас готовит Минздрав.

Ранее обсуждалось введение квот для каждой семейной пары, чтобы количество бесплатных попыток ЭКО определялось объемом финансирования. Но пока решили остановиться на одной первой попытке для всех, пишет "Сельская газета".

В случае неудачи дальнейшие попытки семья будет оплачивать самостоятельно. Известно, что беременность не всегда наступает с первым циклом ЭКО: всего в 35-40% случаях. Однако специалисты все равно считают, что бесплатная попытка — хороший бонус для тех, кто вынужден воспользоваться такой репродуктивной технологией.

Согласно статистике, в Беларуси 15-17% семей бесплодны. С проблемой сталкиваются около 10 тысяч супружеских пар. К тому же в стране снижается рождаемость, поэтому в Минздраве считают нужным дать шанс стать родителями тем белорусам, которые хотели бы иметь детей.

 
 
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В Беларуси первую попытку экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) сделают бесплатной.
 
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