Константин Хабенский в третий раз стал отцом

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Российский актёрстал отцом в третий раз. У него и актрисы МХТ имени Чехова1 февраля родилась дочь, сообщаетЭто второй ребёнок Хабенского и Литвиновой, они также воспитывают двухлетнюю дочь. У актёра есть 11-летний сын от первого брака. Бывшая супруга Хабенского Анастасия умерла от опухоли головного мозга.