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Константин Хабенский в третий раз стал отцом
Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Российский актёр Константин Хабенский стал отцом в третий раз. У него и актрисы МХТ имени Чехова Ольги Литвиновой 1 февраля родилась дочь, сообщает
Это второй ребёнок Хабенского и Литвиновой, они также воспитывают двухлетнюю дочь. У актёра есть 11-летний сын от первого брака. Бывшая супруга Хабенского Анастасия умерла от опухоли головного мозга.
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Это его второй ребёнок с актрисой Ольгой Литвиновой.
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