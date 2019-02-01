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Константин Хабенский в третий раз стал отцом

02.02.2019 12:16 — Разное | UDF  
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Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Это его второй ребёнок с актрисой Ольгой Литвиновой. Они также воспитывают двухлетнюю дочь.

Российский актёр Константин Хабенский стал отцом в третий раз. У него и актрисы МХТ имени Чехова Ольги Литвиновой 1 февраля родилась дочь, сообщает "Экспресс-газета".

Это второй ребёнок Хабенского и Литвиновой, они также воспитывают двухлетнюю дочь. У актёра есть 11-летний сын от первого брака. Бывшая супруга Хабенского Анастасия умерла от опухоли головного мозга.

 
 
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Это его второй ребёнок с актрисой Ольгой Литвиновой.
 
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