На сколько можно похудеть, если делать 10 тысяч шагов в день

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В среднем, когда человек проходит 1,6 км, то сжигает 100 ккал. 10 тысяч шагов — это примерно 8 км. Получается, расход за день — 500 ккал. В неделю это уже минус 3,5 тысячи ккал — то есть примерно 0,45 кг жира. Такая потеря веса за данный промежуток времени считается безопасной для здоровья.Это, конечно, идеальные цифры. А в реальности главную роль будет играть питание.— предупреждает. —