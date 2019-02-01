Ангела Меркель закрывает свою страницу в Facebook

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Ценительница Достоевского и The Beatles

Остается канцлером до выборов 2021 года

— пояснила она.Профильв соцсети был достаточно информативным. Так, из сделанных на страничке записей можно было узнать, что 64-летний политик — поклонник произведений Льва Толстого и Федора Достоевского. В числе ее музыкальных предпочтений назывались как работы традиционных композиторов — немца Рихарда Вагнера и австрийца Густава Малера, так и классиков рока — The Beatles — а также Karat — группы, завоевавшей популярность в ГДР.— признавалась канцлер.У ее страницы было 2,5 млн подписчиков.В декабре 2018 года Ангела Меркель, руководившая христианскими демократами 18 лет, не стала баллотироваться на пост председателя ХДС. На съезде в Гамбурге ее преемницей избралиМеркель намерена оставаться канцлером ФРГ до окончания срока правления и следующих парламентских выборов в 2021 году.