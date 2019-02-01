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Беларуска покорила Китай и вошла в топ международного конкурса красоты
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Беларуски уже не раз попадали в топы самых красивых женщин в мире. И вот еще одно признание: 20-летняя студентка из Минска Анжелика Кузьменок вошла в топ-8 финалисток международного конкурса красоты Miss All Nations, в котором участвовали девушки из 45 стран,
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Беларуски уже не раз попадали в топы самых красивых женщин в мире. И вот еще одно признание: 20-летняя студентка из Минска Анжелика Кузьменок вошла в топ-8...
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