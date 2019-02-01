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Беларуска покорила Китай и вошла в топ международного конкурса красоты

02.02.2019 12:25 — Разное | KYKY  
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Беларуски уже не раз попадали в топы самых красивых женщин в мире. И вот еще одно признание:  20-летняя студентка из Минска Анжелика Кузьменок вошла в топ-8 финалисток международного конкурса красоты Miss All Nations, в котором участвовали девушки из 45 стран, пишет TUT.by. 

Этот конкурс существует с 1989 года, чтобы под эгидой красоты объединять нации. Ну, а еще заниматься волонтерской работой и вносить вклад в экотуризм. В этом году его провели в Китае – по словам Анжелики, выбирали участниц ну очень строго, даже спрашивали про объем шеи. 

Но с особым вниманием и даже восторгом к беларуски отнеслось даже не жюри, а местные жители Китая. «Во-первых, мой рост – 180 см, и китайцы были в легком шоке (или восторге, я не разобралась). Во-вторых, у меня очень светлая кожа и самая распространенная просьба после «плиз, фото» — это: «Можно я дотронусь до твоей кожи?». Отношение местных потрясающее, правда». 

Потому, видимо, Анжелика не только вошла в топ-8 финалисток, но и стала лучшей участницей, по мнению китайских журналистов: «Победительницу в номинации Best Media выбирали представители СМИ по результатам интервью, съемок и пресс-конференций. Честно, когда услышала заветное «Беларусь»  – чуть не умерла от восторга». 

 
Теги: Минск
 
 
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Беларуски уже не раз попадали в топы самых красивых женщин в мире. И вот еще одно признание:  20-летняя студентка из Минска Анжелика Кузьменок вошла в топ-8...
 
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