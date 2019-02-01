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Ордена Матери удостоены 30 жительниц Гомельской и Гродненской областей

02.02.2019 — Разное | Перамога (Дятлово)  
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Награды удостоены представительницы различных сфер деятельности — работницы организаций агропромышленного комплекса, торговли, учреждений социального обслуживания населения, образования, здравоохранения, домохозяйки.В их числе:

Жанна Абрамчук, домохозяйка, Волковыск;
Марина Бреднева, домохозяйка, деревня Бердики Волковысского района;
Наталья Вилькель, работница КСУП «Больтишки» Вороновского района;
Елена Губко, санитарка Дятловской центральной районной больницы; 
Ирена Димитрук, оператор машинного доения КСУП «Дотишки» Вороновского района;
Людмила Кожемякина, полевод КСУП   «Дотишки» Вороновского района;
Татьяна Кармазын,  животновод  КСУП «Русь-Агро» Дятловского района;
Татьяна Костюк, домохозяйка, деревня Горка Дятловского района; 
Елена Сидорик, продавец унитарного частного производственно-торгового предприятия «АСАЛОДА», Волковыск;
Янина Тарлецкая, домохозяйка, деревня Юрели Вороновского района;
Светлана Хвощева, учитель Волковысской детской школы искусств.
 
 
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Орденом Матери за рождение и воспитание пяти и более детей награждены 30 жительниц Гомельской и Гродненской областей. Соответствующий указ подписал Президент...
 
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