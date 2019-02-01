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Минск и Москва объединяться для защиты конкуренции
02.02.2019 14:11 — Разное | Ежедневник
spokesman.com
Александр Лукашенко подписал указы об одобрении проектов межправительственных соглашений с Россией о взаимодействии в сфере обеспечения транспортной безопасности и сотрудничестве в области защиты конкуренции.
Документы опубликованы в субботу на Национальном правовом
"Одобрить проект соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области защиты конкуренции в качестве основы для проведения переговоров", - отмечается в документе.
На подписание данного договора указом уполномочено министерство антимонопольного регулирования и торговли. Переговоры по проекту соглашения о взаимодействии в области транспортной безопасности поручено провести министерству транспорта и коммуникаций Беларуси. Ведомство также наделено правом подписать данное соглашение, сообщает
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Александр Лукашенко подписал указы об одобрении проектов межправительственных соглашений с Россией о взаимодействии в сфере обеспечения транспортной...
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