Минск и Москва объединяться для защиты конкуренции

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Александр Лукашенко подписал указы об одобрении проектов межправительственных соглашений с Россией о взаимодействии в сфере обеспечения транспортной безопасности и сотрудничестве в области защиты конкуренции.

Документы опубликованы в субботу на Национальном правовом интернет-портале .

"Одобрить проект соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области защиты конкуренции в качестве основы для проведения переговоров", - отмечается в документе.

На подписание данного договора указом уполномочено министерство антимонопольного регулирования и торговли. Переговоры по проекту соглашения о взаимодействии в области транспортной безопасности поручено провести министерству транспорта и коммуникаций Беларуси. Ведомство также наделено правом подписать данное соглашение, сообщает ТАСС.