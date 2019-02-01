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В Мингорисполкоме рассказали, когда наконец начнутся работы на долгострое «Аркадия»

02.02.2019 14:32 — Разное | Tut.by  
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Возобновить стройку жилого комплекса «Аркадия», который ранее возводил «Тамбаз», планируется в конце первого полугодия. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на первого зампреда Мингорисполкома Федора Римашевского.


Фото: из личного архива дольщиков

Долгострой состоит из нескольких многоквартирных домов и находится в Советском районе Минска. Он расположен в границах улиц Богдановича — Амурской — Тургенева — Тиражной и улиц Богдановича — Корш-Саблина — Тургенева — переулка Верхнего. Его строило СООО «Тамбаз», но со временем работы встали. Потом директора этой структуры Льва Хаютина задержали силовики по подозрению в том, что он использовал не по назначению деньги, привлеченные посредством выпуска и реализации жилищных облигаций для финансирования строительства этих жилых домов. Мол, деньги были израсходованы на исполнение обязательств общества по строительству другого жилого дома, а также на оплату строительных материалов и строительно-монтажных работ на иных объектах, которыми занималось СООО «Тамбаз».

Достраивать объект по указу президента взялось «УКС Советского района». Генеральным подрядчиком назначили ОАО «Стройтрест № 4». Правда, людям, возможно, придется доплатить еще по 30−50% от уже внесенных сумм за свои квартиры.

Как рассказал Федор Римашевский, по результатам обследования 4-й очереди несущая способность каркаса здания подтверждается, монолит соответствует расчетным нагрузкам.

— По 2-й очереди окончательное заключение еще не подготовлено, но предварительно известно, что особых вопросов по конструктиву также нет, вероятнее всего, дополнительное усиление высотки не потребуется. На сегодняшний день институт «Минскпроект» составил графики разработки проектно-сметной документации. По одному дому проект планируется подготовить к концу апреля, по второму — к концу мая. Затем последует экспертиза, получение разрешительных документов на строительство и выход на стройплощадку.

Как добавил Римашевский, владельцев жилищных облигаций волнует ряд вопросов по возврату страховых выплат. Одна из просьб, озвученных горожанами, удовлетворена. По информации Министерства финансов, участники строительства могут без пошлины подавать документы в суд на страховые организации, которые отказывают им в выплатах.

Людей также интересует возможность удешевления строительства жилых помещений за счет направления на эти цели прибыли, если таковая будет, от реализации встроенных помещений и машино-мест.

— Эта тема обсуждалась рядом ведомств, пока не определились окончательно с возможностью такого алгоритма. Но мы в этом направлении работаем, постараемся в ближайшее время прийти к окончательному решению по данному вопросу.

 
Теги: Минск
 
 
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Долгострой состоит из двух многоквартирных домов и находится в Советском районе Минска.
 
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