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Самый крупный кроссовер BMW - семиместный X7 - появится в Минске весной. Цены - от 68 400 евро

02.02.2019 14:44 — Разное | Tut.by  
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Весной в Беларуси появится топовый внедорожник BMW X7, ставший одной из самых инновационных новинок баварского производителя. Автомобилем стали интересоваться задолго до премьеры, а доступен он будет в Минске от 68 400 евро в стандартном оснащении, рассказал импортер BMW и MINI в Беларуси.


На новый внедорожник уже действует предзаказ. Поставки будут идти с завода BMW в американском Спартанбурге, причем не исключены задержки. Спрос на новинку высокий, поэтому первая партия, как ожидается, сразу же разойдется среди покупателей.


— BMW X7 — одна из самых долгожданных новинок этого года. Белорусы традиционно предпочитают крупные внедорожники, а флагманский кроссовер вместе с впечатляющими размерами выделяют также полный привод, мощный двигатель и продвинутая электроника. С учетом успеха BMW X5, когда в первые дни в Минске было продано более 60 автомобилей, мы уверены в популярности новой модели, — признались в импортере BMW и MINI в Беларуси.


В Беларуси будет представлено четыре модификации BMW X7. Бензиновая xDrive40i оснащена 340-сильным рядным двигателем с шестью цилиндрами и оценена в 69 400 евро. Версия xDrive50i с мотором V8 мощностью 462 л.с. обойдется в 78 900 евро. Самый доступный вариант — xDrive30d с дизельным агрегатом на 265 «лошадей» — будет стоить 68 400 евро. Появится в Беларуси и спортивная версия M50d с 400-сильным дизельным мотором, за которую попросят 84 200 евро.


BMW X7 вместе с новыми «семеркой» и «восьмеркой» представляют перспективное для баварского производителя направление люксовых автомобилей сегмента GKL+. Первое, что бросается в глаза, — это размеры внедорожника. Его длина составляет внушительные 5151 мм при ширине 2000 мм и высоте 1805 мм. Внутри так много места, что удалось вместить три ряда на 7 кресел. Правда, при желании последним рядом можно пожертвовать в пользу более вместительного багажника — до 2120 литров в объеме.


Внешне автомобиль также отличают детали: лазерные фары, 22-дюймовые легкосплавные диски и большая решетка радиатора, подчеркивающая статус автомобиля. В базовой комплектации предусмотрена панорамная крыша, климат-контроль, цифровая панель, мультимедийная система с 12,3-дюймовым экраном и множество «умных» ассистентов — от помощника парковки до системы управления жестами.

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларусь уже весной привезут большой семиместный кроссовер BMW X7. Цены на новинку будут начинаться с 68 400 евро.
 
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