«Стилеты-ракеты». США и Россия приостановили участие в главном ракетном договоре «советской эпохи»





Россия и США объявили о приостановке участия в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности, подписанном в 1987 году.

Москва начнет разработку новых ракет, США и НАТО также пообещали «военный ответ» на решение. Чем грозит разрыв договора, разбирался РБК



Что произошло



Россия приостановила участие в договоре о ракетах средней и меньшей дальности. Об этом на совещании с главой Минобороны Сергеем Шойгу и главой МИДа Сергеем Лавровым заявил президент России Владимир Путин.



Накануне, 1 февраля, о приостановке участия США в договоре заявил президент США Дональд Трамп.

В 08:00 по московскому времени 2 февраля истек срок ультиматума США России по договору о ракетах. 60 дней на выполнение условий договора дал в декабре госсекретарь США Майк Помпео.



После решения России и США у сторон есть шесть месяцев, в течение которых договор будет продолжать действовать. Если страны спустя полгода не договорятся, то ДРСМД перестанет действовать.



Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан между США и СССР в 1987 году. Он запрещает испытывать, производить и ставить на вооружение ракеты наземного базирования меньшей (от 500 до 1000 км) и средней дальности (от 1000 до 5500 км). Также стороны обязались в течение трех лет после подписания договора уничтожить уже стоявшие на вооружении подобные ракетные комплексы. Выход из договора позволяет вернуться к разработке и производству такого вооружения.



Почему стороны приостановили договор



США осенью 2018 года обвинили Россию в том, что она нарушает условия договора. Речь шла о ракете 9M729, которую, по мнению США, Россия испытала на дальность более 500 км. Россия заявила, что испытания проводились на дальность до 500 км.

Одной из причин выхода США из договора является наличие у азиатских стран ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, говорил глава МИДа Сергей Лавров. «Болтон достаточно откровенно говорил, что прежде всего США интересуются азиатским направлением, на котором им хотелось бы все-таки компенсировать «несправедливое» отсутствие у них вооружений средней и меньшей дальности», — сказал он.

Россия и США проводили переговоры по поводу сохранения договора. США после них заявили, что Россия не предложила достаточных мер, чтобы можно было убедиться в том, что ракета 9M729 не нарушает соглашение. В Москве настаивали, что Вашингтон занял «деструктивную» и жесткую по тональности позицию.



В середине января Россия предложила США показать вызывавшую споры ракету. Спустя неделю военные показали ракету военным атташе иностранных посольств в России. Но представители стран НАТО на показ не приехали. Показ системы запуска ракеты, стоящей в ангаре, — «это не доказательство того, что дальность полета ракеты соответствует указанной в договоре», заявили в Госдепе, назвав брифинг «смешным». Единственным условием сохранения договора будет уничтожение Россией установок для запуска и самих ракет 9M729, добавили в США.



США с 1999 года нарушают договор об РСМД, говорил Сергей Лавров. Речь идет об испытаниях беспилотных летательных аппаратов, схожих по характеристикам с запрещенными договором крылатыми ракетами наземного базирования. Также Вашингтон испытывал баллистические ракеты-мишени и начал размещать в Европе установки Mk 41, которые могут запускать ракеты «Томагавк».



Что будет дальше с договором



Президент США Трамп накануне заявил о желании заключить новый договор. «Я надеюсь, что мы сможем собрать всех в большой и красивой комнате и заключить новый договор, который был бы намного лучше [текущего]. Конечно, я бы этого хотел», — сказал он.



По словам Путина, Россия тоже оставляет открытыми «двери для переговоров», а предложения России «остаются на столе». Однако президент России попросил Минобороны и МИД не инициировать «никаких переговоров по этой проблеме».



Канцлер ФРГ Ангела Меркель пообещала «сделать все возможное», чтобы воспользоваться «полугодовой отсрочкой для дальнейших переговоров». Франция также намерена поощрять диалог с Россией по поводу договора и будет проводить консультации с партнерами по НАТО.



Чем грозит разрыв договора



США пообещали «продвинуться вперед в разработке собственных вариантов военного ответа». По словам Трампа, США и НАТО вместе с союзниками намерены «лишить Россию любых военных преимуществ».



НАТО не намерено размещать в Европе новое наземное ядерное оружие, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. Военный блок будет развивать системы сдерживания, добавил он.



По оценкам МИД России, в Румынии и Польше США могут разместить 48 крылатых ракет «Томагавк» в ядерном оснащении. Замглавы МИДа Сергей Рябков предложил взять циркуль, карту и определить, какие районы европейской части России попадают в зону покрытия такого оружия.

По данным издания The Wall Street Journal (WSJ), Россия держала развернутыми три комплекса с ракетой 9М729. Еще один, четвертый, был развернут недавно. Всего у России около 100 таких ракет, сообщало издание.



