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НАТО подпишет протокол о вступлении Македонии в альянс 6 февраля

02.02.2019 15:10 — Разное | Партизан  
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Протокол о вступлении Македонии в НАТО будет подписан в среду, 6 февраля. Об этом сообщается на сайте Североатлантического альянса.

«6 февраля 2019 года постоянные представители 29 стран альянса подпишут протокол о вступлении со Скопье», — говорится в сообщении. На церемонии будет присутствовать глава МИД Македонии Никола Димитров.

11 января парламент Македонии проголосовал за поправки в Конституцию, необходимые для переименования страны в Республику Северная Македония. Изменение названия было необходимо, поскольку Греция блокировала присоединение Македонии к НАТО и ЕС. Имеющееся название страны не устраивало Афины, поскольку топоним «Македония» географически распространяется на греческую Эгейскую Македонию. В Греции считают, что это могло бы дать македонцам основание заявить права на ее территории.

Евросоюз поддержал решение депутатов македонского парламента переименовать республику. МИД России счел решение властей Македонии навязанным извне, пишет РБК.


 
 
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Протокол о вступлении Македонии в НАТО будет подписан в среду, 6 февраля. Об этом сообщается на сайте Североатлантического альянса.
 
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