Блогера Сергея Петрухина хотят привлечь к ответственности по уголовному делу





«Брестской газете» сообщил Сергей Пятрухин. Об этомсообщил Сергей Пятрухин.





Основанием для привлечения блогера к уголовной ответственности по статье «Клевета» стал видеоролик, который был снят еще в марте прошлого года в здании суда Ленинского района Бреста и транслировался на видеохостинге YouTube. В нем Петрухин, как говорится в постановлении, высказывал информацию в отношении участкового инспектора Ленинского РОВД Сергея Игнатюка.





А в апреле 2018 года на своей странице в соцсети «ВКонтакте» он разместил комментарий, «содержащий надменные, унизительным, негативно-оценочные, не соответствующие нормам выражения к видеосюжету «Великолепная четверка_3. Носатый. Финал». Тем самым он «умышленно оскорбил честь и достоинство» четверых сотрудников Ленинского РОВД, чем нанес им моральный ущерб или совершил преступление, предусмотренное в статье «Оскорбление».





Брестский блогер Cяргей Петрухин – постоянный и неизменный участник акций протеста против вредного аккумуляторного завода. Блогер проводит собственные расследования, раскрывая факты коррупции и воровства.





Напомним, в сентябре прошлого года Сергей Петрухин в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела был принудительно доставлен на судебно-психиатрическую экспертизу.

Блогер Сергей Петрухин ранее неоднократно привлекался к административной ответственности. Его штрафовали за видеоролики для канала «Народный репортер» , в которых он вместе с коллегой Александром Кабановым освещает ситуацию вокруг строительства под Брестом аккумуляторного завода «АйПауэр», за сбор подписей за отставку чиновников, который милиция и суд посчитали несанкционированным массовым мероприятием, и др.