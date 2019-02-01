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Блогера Сергея Петрухина хотят привлечь к ответственности по уголовному делу

02.02.2019 14:48 — Разное | Партизан  
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Брестский межрайонный отдел Следственного комитета Республики Беларусь 1 февраля вынес постановление о привлечении брестского блогера Сергея Петрухина в качестве обвиняемого по уголовному делу, которое было возбуждено в отношении него ранее по статьям клевета и оскорбление.


Об этом «Брестской газете» сообщил Сергей Пятрухин.

Основанием для привлечения блогера к уголовной ответственности по статье «Клевета» стал видеоролик, который был снят еще в марте прошлого года в здании суда Ленинского района Бреста и транслировался на видеохостинге YouTube. В нем Петрухин, как говорится в постановлении, высказывал информацию в отношении участкового инспектора Ленинского РОВД Сергея Игнатюка.

А в апреле 2018 года на своей странице в соцсети «ВКонтакте» он разместил комментарий, «содержащий надменные, унизительным, негативно-оценочные, не соответствующие нормам выражения к видеосюжету «Великолепная четверка_3. Носатый. Финал». Тем самым он «умышленно оскорбил честь и достоинство» четверых сотрудников Ленинского РОВД, чем нанес им моральный ущерб или совершил преступление, предусмотренное в статье «Оскорбление».

Брестский блогер Cяргей Петрухин – постоянный и неизменный участник акций протеста против вредного аккумуляторного завода. Блогер проводит собственные расследования, раскрывая факты коррупции и воровства.

Напомним, в сентябре прошлого года Сергей Петрухин в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела был принудительно доставлен на судебно-психиатрическую экспертизу.

 

Блогер Сергей Петрухин ранее неоднократно привлекался к административной ответственности. Его штрафовали за видеоролики для канала «Народный репортер» , в которых он вместе с коллегой Александром Кабановым освещает ситуацию вокруг строительства под Брестом аккумуляторного завода «АйПауэр», за сбор подписей за отставку чиновников, который милиция и суд посчитали несанкционированным массовым мероприятием, и др.

 

 


 
Теги: Брест
 
 
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Брестский межрайонный отдел Следственного комитета Республики Беларусь 1 февраля вынес постановление о привлечении брестского блогера Сергея Петрухина в...
 
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