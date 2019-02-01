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В Могилевской области за сутки обрушилось пять крыш
В Могилевской области за сутки зарегистрировано пять случаев обрушения кровель, сообщает
Первое сообщение поступило 31 января в 6.25. Обрушилась шиферная кровля хозяйственной постройки на территории частного домовладения в деревне Воронино Быховского района.
В сарае находились две свиньи и семь куриц, животные не пострадали. Работники Быховского РОЧС завал частично разобрали, животные эвакуированы. Подобные случаи произошли также в агрогородке Коровчино Дрибинского района и в деревне Каничи Костюковичского района. В обоих случаях произошло обрушение кровель хозпостроек. Кроме того, пострадали два жилых дома - в деревне Красная Беларусь Быховского района и в деревне Милейково Мстиславского района. Пострадавших нет. Причины произошедшего устанавливаются.
Фото Могилевского областного управления МЧС
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В Могилевской области за сутки зарегистрировано пять случаев обрушения кровель, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областное управление МЧС Беларуси.
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