В Могилевской области за сутки обрушилось пять крыш

Первое сообщение поступило 31 января в 6.25. Обрушилась шиферная кровля хозяйственной постройки на территории частного домовладения в деревне Воронино Быховского района.





В сарае находились две свиньи и семь куриц, животные не пострадали. Работники Быховского РОЧС завал частично разобрали, животные эвакуированы. Подобные случаи произошли также в агрогородке Коровчино Дрибинского района и в деревне Каничи Костюковичского района. В обоих случаях произошло обрушение кровель хозпостроек. Кроме того, пострадали два жилых дома - в деревне Красная Беларусь Быховского района и в деревне Милейково Мстиславского района. Пострадавших нет. Причины произошедшего устанавливаются.





