ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Могилевской области за сутки обрушилось пять крыш

02.02.2019 14:38 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
В Могилевской области за сутки зарегистрировано пять случаев обрушения кровель, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областное управление МЧС Беларуси.
1 из 3

 Первое сообщение поступило 31 января в 6.25. Обрушилась шиферная кровля хозяйственной постройки на территории частного домовладения в деревне Воронино Быховского района. 

В сарае находились две свиньи и семь куриц, животные не пострадали. Работники Быховского РОЧС завал частично разобрали, животные эвакуированы. Подобные случаи произошли также в агрогородке Коровчино Дрибинского района и в деревне Каничи Костюковичского района. В обоих случаях произошло обрушение кровель хозпостроек. Кроме того, пострадали два жилых дома - в деревне Красная Беларусь Быховского района и в деревне Милейково Мстиславского района. Пострадавших нет. Причины произошедшего устанавливаются. 

 Фото Могилевского областного управления МЧС
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Могилевской области за сутки зарегистрировано пять случаев обрушения кровель, сообщает БЕЛТА со ссылкой на областное управление МЧС Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь приблизилась к 6% доле мирового экспорта молочной продукции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

01.02.2019
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
02.02.2019
Полесская правда
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика