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Беларусь приблизилась к 6% доле мирового экспорта молочной продукции

02.02.2019 14:33 — Разное | Партизан  
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Такие данные привела в ходе выступления на Международном семинаре компании Кизельманн в Минске Мария Климова, заместитель начальника главного управления продовольствия Минсельхозпрода РБ.



- Производство молока на душу населения в РБ составляет 771 кг, что в три раза больше потребления - 249 кг на душу населения за 2017 год, - отметила Мария Климова, подчеркнув, что самообеспечение молоком в РБ - 234,5%. Это лидирующий показатель среди стран СНГ.

В стране переработано 6,29 млн. тонн молока. Всеми категориями хозяйств произведено - 7 млн. 345 тыс. тонн. 

- Темп прироста производства молока снизился, но он по-прежнему положительный, - отметила Мария Климова.

По данным Минсельхозпрода РБ, 28% сырья в республике перерабатывается в сыры, 27% - на цельномолочный сегмент, 37% на масло, СЦМ - 4%.

Кроме того, Беларусь за 11 месяцев 2018 года экспортировала 192,2 тыс. тонн сыров и творога.Эксперт подчеркнула, что по итогам 11 месяцев 2018 года Беларусь увеличила экспорт молочной продукции в натуральном выражении в третьи страны в 2,2 раза. В страны дальнего зарубежья - в 2,8 раз.

По словам Марии Климовой, экспорт в страны СНГ (за исключением РФ) вырос за тот же период в 2,5 раза.

В общей сложности агропродукция РБ экспортировалась в 96 стран мира. В том числе молочная в 56 стран, сообщает  DairyNews.  

 
Теги: Минск
 
 
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Такие данные привела в ходе выступления на Международном семинаре компании Кизельманн в Минске Мария Климова, заместитель начальника главного управления...
 
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