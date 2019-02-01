Беларусь приблизилась к 6% доле мирового экспорта молочной продукции









- Производство молока на душу населения в РБ составляет 771 кг, что в три раза больше потребления - 249 кг на душу населения за 2017 год, - отметила Мария Климова, подчеркнув, что самообеспечение молоком в РБ - 234,5%. Это лидирующий показатель среди стран СНГ.





В стране переработано 6,29 млн. тонн молока. Всеми категориями хозяйств произведено - 7 млн. 345 тыс. тонн.





- Темп прироста производства молока снизился, но он по-прежнему положительный, - отметила Мария Климова.





По данным Минсельхозпрода РБ, 28% сырья в республике перерабатывается в сыры, 27% - на цельномолочный сегмент, 37% на масло, СЦМ - 4%.





Кроме того, Беларусь за 11 месяцев 2018 года экспортировала 192,2 тыс. тонн сыров и творога.Эксперт подчеркнула, что по итогам 11 месяцев 2018 года Беларусь увеличила экспорт молочной продукции в натуральном выражении в третьи страны в 2,2 раза. В страны дальнего зарубежья - в 2,8 раз.





По словам Марии Климовой, экспорт в страны СНГ (за исключением РФ) вырос за тот же период в 2,5 раза.



