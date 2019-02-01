Как противостоять гриппу

— Владислава Семеновна, грипп передается воздушно-капельным путем, и на свежем воздухе вероятность заразиться минимальна. Как быть тем, кто ежедневно пользуется общественным транспортом?





— Если рядом с вами чихающий, сморкающийся человек, не стесняйтесь, повернитесь к нему спиной — безопаснее для вашего здоровья. И помните: вирус гриппа, попадая в носоглотку, размножается. Поэтому, выходя из помещения на улицу, смазывайте носовые ходы, например, вазелином, чтобы механически предотвратить попадание вируса в организм. Чаще мойте руки с мылом — инфекция легко передается через грязные руки. Специальные наблюдения показали, что руки до 300 раз в день контактируют с отделяемым из носа и глаз, со слюной. При рукопожатии, через дверные ручки, другие предметы вирусы переходят на руки здоровых, а оттуда в нос, глаза, рот. Так что на время подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями рекомендую отказаться от рукопожатий.





— Некоторые для укрепления иммунитета стали обливаться холодной водой.





— Начали закаляться зимой? Напрасно, это может только навредить организму. Вот май — подходящий для новичков месяц. А сейчас советую больше гулять на свежем воздухе и хорошо питаться. Обогатите рацион свежими овощами и фруктами, соками, обязательно один раз в день ешьте мясо или рыбу, принимайте витаминно-минеральные комплексы. Поднимет иммунитет полноценный сон.





Любые простудные заболевания легче всего подхватывает тот, кто ведет неправильный образ жизни: мало двигается, почти не бывает на свежем воздухе, много волнуется, не высыпается, переутомляется, работает сверх меры, курит, злоупотребляет алкоголем.





— Каким свежим фруктам, овощам отдавать предпочтение?





— С высоким содержанием витамина С: клюкве, лимону, киви, мандаринам, апельсинам, грейпфруту. Полезны квашеная капуста, чеснок и лук. Для профилактики во время эпидемии гриппа можно каждый день съедать по 2-3 зубчика чеснока. Чтобы полностью очистить полость рта от бактерий, несколько минут пожуйте зубчик чеснока.





— В аптеках широкий выбор противовирусных препаратов. Реализуются без рецепта. Что посоветуете?





— Противовирусные препараты облегчают клинические симптомы заболевания и уменьшают продолжительность болезни в среднем на 1,5-3 дня. Однако отмечу: они обладают специфической активностью в отношении только вируса гриппа А и бессильны против вируса гриппа В. В дополнение к этому у многих лекарств широкий перечень противопоказаний, которые могут вызвать побочные реакции. Лечение такими препаратами эффективно только в течение первых 48 часов после начала заболевания. Тогда болезнь дальше не развивается, предотвращаются возможные осложнения, снижается вероятность заражения окружающих.





— Почему при гриппе нельзя отлежаться и лечиться самостоятельно?





— Самолечение недопустимо, особенно для детей и пожилых. Ведь предугадать течение болезни невозможно, а осложнения могут быть самыми разными. Только врач может правильно оценить состояние больного. Такое осложнение, как острая пневмония, нередко развивается с первых дней, а иногда и с первых часов заболевания. Доктор сможет назначить специфические противовирусные и антибактериальные средства, чтобы не допустить осложнений. Часто больному показаны дополнительные обследования — рентген грудной клетки, ЭКГ. Заболевшим требуется постоянное наблюдение со стороны медработников, но, к сожалению, около 30 % больных госпитализируют в стационар поздно — спустя 5-6 дней от начала заболевания. Это чревато затяжным течением пневмонии и другими осложнениями.





Существует ошибочное мнение, что с началом эпидемии гриппа делать прививку бесполезно. Тем не менее, если по каким-то причинам вакцинация не была сделана вовремя, ее можно сделать и после начала эпидемии гриппа. Правда, если прививка сделана, когда человек уже инфицирован вирусом гриппа, то вакцина может оказаться неэффективной.





Справочно





Грипп начинается внезапно: повышается температура до 38-40 градусов, появляются озноб, сильная головная боль, головокружение, боль в глазных яблоках и мышцах, слезотечение и резь в глазах.



