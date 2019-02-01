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У птицефабрики под Буда-Кошелево пропала продукция на BYN 57 тысяч. Недостачу поделили на 59 работников

02.02.2019 13:20 — Разное | Партизан  
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Руководство птицефабрики «Беларусьнефть – Особино» не стало искать виноватых в пропаже крупной партии тушек курей, а распределило недостачу на всех материально ответственных работников.

У птицефабрики под Буда-Кошелево пропала продукция на BYN 57 тысяч. Недостачу поделили на 59 работников
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 Виновными оказались грузчики, кладовщики и мастера убойного цеха. Недостача обнаружена 11 января, предыдущая ревизия с положительным результатом была проведена всего два месяца назад.    

О столь крупной недостаче стало известно 31 января после того, как несправедливо обиженные рабочие пришли к юристу независимого профсоюза РЭП Леониду Судаленко с просьбой о помощи.  

Комментируя сайту «Гомельская весна» ситуацию  птицефабрики «Беларусьнефть – Особино» профсоюзный инспектор труда отметил, что на предприятии установлена коллективная материальная ответственность, а это значит, что работники не обязаны доказывать отсутствие своей вины в причинении вреда.

«Для привлечения работника к материальной ответственности кроме самого вреда требуется одновременное наличие вины работника, противоправности его действий, прямой причинной связи между его поведением и возникшим ущербом. Даже если это все работодатель докажет в суде, работники могут рассчитывать на значительное снижение судом подлежащих взысканию сумм в зависимости от их материального и семейного положения», - пояснил инспектор труда.


Он также добавил, что работодатель в сложившейся ситуации предложил работникам погасить крупную недостачу в добровольном порядке, даже предложил рассрочку – недостачу будут удерживать из зарплат в течение года. С помощью профсоюзного юриста работники подали заявление в КТС (комиссию по трудовым спорам), где просят снять предъявленные им материальные претензии.   

Напомним, согласно действующего законодательства для обращения нанимателя в суд по вопросу взыскания с работника материального вреда установлен срок в один год с даты обнаружения недостачи.



 
 
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Руководство птицефабрики «Беларусьнефть – Особино» не стало искать виноватых в пропаже крупной партии тушек курей, а распределило недостачу на всех материально...
 
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