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Минобороны предупреждает о движении техники по дорогам Гродненской и Минской областей

02.02.2019 14:48 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. По автодорогам республиканского значения Гродненской и Минской областей 2 февраля перемещаются колонны военной колесной техники. Идет ее переброска к местам выполнения учебно-боевых задач, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минобороны предупреждает о движении техники по дорогам Гродненской и Минской областей

В Беларуси проводится проверка боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил. Так, отдельный танковый батальон Слонимской механизированной бригады совершил марш на 230-й общевойсковой полигон.

Минобороны предупреждает о движении техники по дорогам Гродненской и Минской областей

Макс Строчилов, командир механизированной бригады:
В рамках проверки уровня готовности Вооруженных Сил была получена задача танковому батальону совершить марш своим ходом, сосредоточиться в районе и провести занятия по огневой подготовке и по вождению, в ходе которых выполнить упражнения контрольных стрельб и упражнения учебных стрельб из вооружения танка.

Минобороны предупреждает о движении техники по дорогам Гродненской и Минской областей

Всего в Беларуси около 1400 военнообязанных призовут из запаса. Часть из них уже из военкоматов Минска, а также Витебской, Могилевской, Гомельской областей направлена в воинские подразделения.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. По автодорогам республиканского значения Гродненской и Минской областей 2 февраля перемещаются колонны военной колесной техники. Идет ее...
 
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