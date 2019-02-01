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Минобороны предупреждает о движении техники по дорогам Гродненской и Минской областей
Новости Беларуси. По автодорогам республиканского значения Гродненской и Минской областей 2 февраля перемещаются колонны военной колесной техники. Идет ее переброска к местам выполнения учебно-боевых задач, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси проводится проверка боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил. Так, отдельный танковый батальон Слонимской механизированной бригады совершил марш на 230-й общевойсковой полигон.
Макс Строчилов, командир механизированной бригады:
Всего в Беларуси около 1400 военнообязанных призовут из запаса. Часть из них уже из военкоматов Минска, а также Витебской, Могилевской, Гомельской областей направлена в воинские подразделения.
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Новости Беларуси. По автодорогам республиканского значения Гродненской и Минской областей 2 февраля перемещаются колонны военной колесной техники. Идет ее...
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