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Еще одним поставщиком газа для Литвы стала французская группа Total

02.02.2019 16:00 — Разное | Ежедневник  
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Еще одним поставщиком газа для Литвы стала французская группа Total

Международная энергетическая компания Total становится новым поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) Литве.

Компания Lietuvos energijos tiekimas (LET) подписала с предприятием Total Gas & Power Limited договор о покупке газа, сообщает со ссылкой на Lietuvos energija DELFI.

"Груз СПГ Total диверсифицирует газовый портфель Lietuvos energijos tiekimas и позволит обеспечить клиентам обеспечить привлекательные цены и надежные поставки", - сказал для пресс-релиза гендиректор LET Мантас Микалаюнас. По договору LET летом, вероятнее всего, в июле будет доставлен один груз СПГ, купленный у Total на рынке краткосрочных сделок по СПГ. Стоимость сделки и другие коммерческие детали компании не раскрывают.

У LET есть договор долгосрочных поставок СПГ с норвежской компанией Equinor, она покупает газ и на рынке краткосрочных сделок по СПГ, а также импортирует из российского "Газпрома", кроме того, она пользуется подземным газохранилищем в Инчукалнсе (Латвия).

Total - второй по величине поставщик СПГ в мире, занимающий 10% рынка. Группа к 2020 году должна сосредоточить в руках общий годовой портфель СПГ в объеме примерно 40 млн тонн. Регазификационные мощности терминала СПГ в Клайпеде достигают 2,9 млн тонн.
 

 
 
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Международная энергетическая компания Total становится новым поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) Литве.
 
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