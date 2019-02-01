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Еще одним поставщиком газа для Литвы стала французская группа Total
02.02.2019 16:00 — Разное | Ежедневник
Международная энергетическая компания Total становится новым поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) Литве.
Компания Lietuvos energijos tiekimas (LET) подписала с предприятием Total Gas & Power Limited договор о покупке газа, сообщает со ссылкой на Lietuvos energija
Total - второй по величине поставщик СПГ в мире, занимающий 10% рынка. Группа к 2020 году должна сосредоточить в руках общий годовой портфель СПГ в объеме примерно 40 млн тонн. Регазификационные мощности терминала СПГ в Клайпеде достигают 2,9 млн тонн.
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Международная энергетическая компания Total становится новым поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) Литве.
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