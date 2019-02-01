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Свежая выпечка, гриль, товары для дома — в Несвиже открылся новый магазин

02.02.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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В субботу, 2 февраля, в Несвиже состоялось открытие нового фирменного магазина СПК «Агрокомбинат Снов» (ул. Ленинская). Символическую красную ленту во время торжественной церемонии открытия перерезали председатель агрокомбината Николай Радоман и начальник торгового отдела этого сельхозпредприятия Валерий Миклаш. В ассортименте магазина — мясная и молочная продукция, мясные полуфабрикаты, гриль, свежая выпечка, и многое другое. К услугам покупателей также большой выбор товаров для дома (отдельный вход). Это уже пятнадцатый по счету «сновский» магазин и пятый — в Несвиже. Свежая выпечка, гриль, товары для дома — в Несвиже открылся новый магазин

Свежая выпечка, гриль, товары для дома — в Несвиже открылся новый магазин

Свежая выпечка, гриль, товары для дома — в Несвиже открылся новый магазин


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В субботу, 2 февраля, в Несвиже состоялось открытие нового фирменного магазина СПК «Агрокомбинат Снов» (ул. Ленинская). Символическую красную ленту во
 
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