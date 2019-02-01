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Соболенко проиграла в полуфинале турнира WTA в Санкт-Петербурге

02.02.2019 16:14 — Разное | Tut.by  
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла в полуфинале турнира в Санкт-Петербурге нидерландке Кики Бертенс — 6:7, 2:6.


Арина Соболенко. Фото: lt.formulatx.com

Уже на первой подаче Арины Кики сделала брейк, а затем взяла свой гейм и повела 2:0, но белоруска быстро вернулась в игру и взяла три гейма подряд.

Дальше соперницы поочередно брали свою подачу, доведя сейт до тай-брейка. По его ходу Соболенко вела 3:1, но не смогла удержать преимущество и проиграла 5:7.

Второй сет прошел под диктовку Бертенс, которая быстро сделала два брейка и повела 4:0. Арина попыталась вернуться в игру, но, сократив отставание до 2:4, затем проиграла два гейма подряд и проиграла 2:6. При этом в последнем гейме белоруска отыграла три матч-пойнта.

В финале Бертенс сыграет победителем матча с участием Веры Звонаревой и Донны Векич.

 
 
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко проиграла в полуфинале турнира в Санкт-Петербурге нидерландке Кики Бертенс - 6:7, 2:6.
 
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