Коллектив ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Быхова признан победителем по итогам работы за 2018 год

Капиталы, активы, кредиты, депозиты… Они в совершенстве владеют этими терминами и знают о сберегательном деле все. Доверить им финансы – значит не просто их сохранить, но и приумножить в разы.





















































Это не просто слова. Им есть прямое подтверждение. Деятельность центра банковских услуг №706 филиала №700-Могилевского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Быхова получила высокую оценку. А коллектив признан победителем в трудовом соревновании по итогам работы за 2018 год среди филиалов и ЦБУ ОАО «Беларусбанк» Могилевщины.

Грамотные, финансово подкованные, эрудированные, коммуникабельные. Все это про них, сотрудников местного центра банковских услуг, людей, умеющих находить подход к каждому клиенту.

Первое место в области – итог работы каждого сотрудника. Только от труда всех специалистов вкупе и зависит прочность финансовых результатов ЦБУ, а значит, и доверие клиентов. Это подчеркнула руководитель коллектива Лариса Панкова.

Она же вручила награды лучшим из лучших. Почетной грамоты филиала №700 – Могилевского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк» за добросовестный труд, высокий профессионализм и личный вклад в достигнутые результаты удостоена ведущий специалист по продаже розничных банковских продуктов сектора розничного и корпоративного бизнеса Елена Шайтор.

Благодарственное письмо районного Совета депутатов вручено специалисту по оказанию розничных банковских услуг 2 категории Галине Ткаченко.

Благодарности, Почетные грамоты, свидетельства о занесении на Доску почета ЦБУ №706 филиала№700 – Могилевского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк» — таковы награды за продуктивную работу.

Небольшой по численности коллектив умеет справляться с поставленными перед ним задачами любой сложности. Им все по плечу!

Алеся МУХАЧЕВА.