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Коллектив ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Быхова признан победителем по итогам работы за 2018 год

02.02.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Капиталы, активы, кредиты, депозиты… Они в совершенстве владеют этими терминами и знают о сберегательном деле все. Доверить им финансы – значит не просто их сохранить, но и приумножить в разы.

Коллектив ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Быхова признан победителем по итогам работы за 2018 год


Коллектив ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Быхова признан победителем по итогам работы за 2018 год


Коллектив ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Быхова признан победителем по итогам работы за 2018 год


Коллектив ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Быхова признан победителем по итогам работы за 2018 год


Коллектив ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Быхова признан победителем по итогам работы за 2018 год


Коллектив ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Быхова признан победителем по итогам работы за 2018 год


Коллектив ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Быхова признан победителем по итогам работы за 2018 год


Коллектив ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Быхова признан победителем по итогам работы за 2018 год


Коллектив ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Быхова признан победителем по итогам работы за 2018 год

Это не просто слова. Им есть прямое подтверждение. Деятельность центра банковских услуг №706 филиала №700-Могилевского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк» г. Быхова получила высокую оценку. А коллектив признан победителем в трудовом соревновании по итогам работы за 2018 год среди филиалов и ЦБУ ОАО «Беларусбанк» Могилевщины.

Грамотные, финансово подкованные, эрудированные, коммуникабельные. Все это про них, сотрудников местного центра банковских услуг, людей, умеющих находить подход к каждому клиенту.

Первое место в области – итог работы каждого сотрудника. Только от труда всех специалистов вкупе и зависит прочность финансовых результатов ЦБУ, а значит, и доверие клиентов. Это подчеркнула руководитель коллектива Лариса Панкова.

Она же вручила награды лучшим из лучших. Почетной грамоты филиала №700 – Могилевского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк» за добросовестный труд, высокий профессионализм и личный вклад в достигнутые результаты удостоена ведущий специалист по продаже розничных банковских продуктов сектора розничного и корпоративного бизнеса Елена Шайтор.

Благодарственное письмо районного Совета депутатов вручено специалисту по оказанию розничных банковских услуг 2 категории Галине Ткаченко.

Благодарности, Почетные грамоты, свидетельства о занесении на Доску почета ЦБУ №706 филиала№700 – Могилевского областного управления ОАО «АСБ Беларусбанк» — таковы награды за продуктивную работу.

Небольшой по численности коллектив умеет справляться с поставленными перед ним задачами любой сложности. Им все по плечу!

Алеся МУХАЧЕВА.

 

 
 
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Капиталы, активы, кредиты, депозиты… Они в совершенстве владеют этими терминами и знают о сберегательном деле все. Доверить им финансы –
 
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