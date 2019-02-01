Парковка в ТРЦ Dana Mall станет платной через несколько дней

Парковка в ТРЦ Dana Mall станет платной с 6 февраля. Об этом TUT.BY сообщили в администрации центра.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В ТРЦ нам пояснили, что первые два часа стоянки будут бесплатными. Также предусмотрены еще 15 минут на то, чтобы выехать с парковки. Потом оплата составит 2 рубля в час. Работает паркинг до 22 часов.

Для гостей кинотеатра velcom cinema by Silver Screen cinemas парковка будет бесплатной 4 часа с момента въезда на нее в день киносеанса. При этом необходимо сохранить билет в кино в бумажном или электронном варианте.

Ранее в администрации ТРЦ поясняли , что платную парковку вводят потому, что Dana Mall находится в таком месте, где парковка «забивается» транспортом тех, кто не является посетителями нашего торгового центра. Некоторые минчане и жители пригорода оставляют машины на сутки, а реальные посетители центра «кружат» и не могут найти место для своего автомобиля.