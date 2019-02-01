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Парковка в ТРЦ Dana Mall станет платной через несколько дней

02.02.2019 16:39 — Разное | Tut.by  
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Парковка в ТРЦ Dana Mall станет платной с 6 февраля. Об этом TUT.BY сообщили в администрации центра. 


Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

В ТРЦ нам пояснили, что первые два часа стоянки будут бесплатными. Также предусмотрены еще 15 минут на то, чтобы выехать с парковки. Потом оплата составит 2 рубля в час. Работает паркинг до 22 часов.

Для гостей кинотеатра velcom cinema by Silver Screen cinemas парковка будет бесплатной 4 часа с момента въезда на нее в день киносеанса. При этом необходимо сохранить билет в кино в бумажном или электронном варианте. 

Ранее в администрации ТРЦ поясняли, что платную парковку вводят потому, что Dana Mall находится в таком месте, где парковка «забивается» транспортом тех, кто не является посетителями нашего торгового центра. Некоторые минчане и жители пригорода оставляют машины на сутки, а реальные посетители центра «кружат» и не могут найти место для своего автомобиля.

 
 
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Парковка в ТРЦ Dana Mall станет платной с 6 февраля.
 
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