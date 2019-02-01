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Парковка в ТРЦ Dana Mall станет платной через несколько дней
Парковка в ТРЦ Dana Mall станет платной с 6 февраля. Об этом TUT.BY сообщили в администрации центра.
В ТРЦ нам пояснили, что первые два часа стоянки будут бесплатными. Также предусмотрены еще 15 минут на то, чтобы выехать с парковки. Потом оплата составит 2 рубля в час. Работает паркинг до 22 часов.
Для гостей кинотеатра velcom cinema by Silver Screen cinemas парковка
Ранее в администрации ТРЦ
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Парковка в ТРЦ Dana Mall станет платной с 6 февраля.
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