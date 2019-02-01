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Минское «Динамо» играет против рижских одноклубников. Онлайн

02.02.2019 16:47 — Разное | Tut.by  
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Минское «Динамо» играет сегодня против рижских одноклубников в очередном матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги.


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Минчане потеряли даже теоретические шансы на выход в плей-офф, а рижане находятся всего в двух очках от первой восьмерки.

Отметим, что к концу сезона лазарет «зубров» оказался переполнен. Сегодня из-за травм различной степени тяжести не сыграют Андрей Костицын, Дэвид Бут, Кирилл Готовец, Андрей Степанов, Дмитрий Буйницкий, Денис Осипов, Александр Павлович и Артур Гаврус.

«Динамо» Мн: Энрот (Карнаухов); Лисовец — Хенкель, С. Костицын — Терещенко (К) — Когалев; Знахаренко — Блум (А), Пулккинен — Хауден — Дроздов; Евенко — Уиркош, Парфеевец — Литвинов — Ковыршин; Китаров (А) — Волков — Бокун.

«Динамо» Р: Гудлевскис (Билялов); Алишаускас — Зиле, Дзиеркалс — Джериньш — Макмиллан; Шуленин — Майоне, Дарзиньш (К) — Виделль — Редлихс; Сотниекс — Гимаев, Мейя — Батня — Гегерис; Павлов — Берзиньш — Липсбергс; Балинскис, Разгалс.

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Минское «Динамо» играет сегодня против рижских одноклубников в очередном матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги.
 
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