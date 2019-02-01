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На Витебщине закрывают два предприятия: 150 человек будут без работы

02.02.2019 16:51 — Разное | Партизан  
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На Витебщине закрывают сразу два предприятия, пишет TUT.by. В результате 150 человек могут остаться безработными.

 В Толочине на хлебозаводе сейчас работает 24 человека. Это подразделение местного райпо, которое не имеет денег на содержание небольшого хлебопекарного цеха. С 1 февраля завод стоит, люди работают на 2/3 тарифной ставки. С работниками провели собрание, показали им список вакансий от службы занятости — cвинарка, уборщица. Однако в Толочинским районе сложно найти работу и неизвестно, смогут ли по этим вакансиям устроиться бывшие работники хлебозавода.

Еще 123 безработных может дать сыродельный цех в Сенно, принадлежащий "Оршасырзаводу". От 3 января здесь объявили простой на 2 месяца, стоит вопрос о ликвидации предприятия. Тем временем в Сенно также плохо с трудоустройством и неизвестно, куда смогут пойти сотрудники сыродельного цеха.



 
 
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На Витебщине закрывают сразу два предприятия, пишет TUT.by. В результате 150 человек могут остаться безработными.
 
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