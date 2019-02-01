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Марадона ушел с поста капитана команды легенд ФИФА и вызвал на бой Бобана

02.02.2019 16:45 — Разное | Партизан  
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Бывший футболист сборной Аргентины и почетный представитель брестского «Динамо» Диего Марадона заявил, что ушел с поста капитана команды легенд ФИФА из-за неуважительного отношения к себе со стороны руководителей организации.

Сообщается, что у аргентинца возник конфликт с заместителем генерального секретаря ФИФА и бывшим хавбеком «Милана» Звонимиром Бобаном в гостинице в Хорватии, где располагались футболисты, участвовавшие в программе легенд ФИФА.

«Я послал письмо Джанни Инфантино, в котором подал в отставку с поста капитана легенд ФИФА.

С тех пор, как бывший президент Блаттер и экс-президент ассоциации футбола Аргентины Грондона ушли, ФИФА совсем не изменилась. Все осталось без изменений.

Они разместили нас в гостиничном номере с Марко ван Бастеном и еще одним игроком. Они относились к нам как будто мы маленькие собачки, которых нужно только кормить. Полное отсутствие уважения.

Вот почему я подал в отставку. И теперь я начну раскрывать то, что я знаю о новом руководстве ФИФА.

Хотел бы сказать Бобану, что если он хочет выглядеть хорошо в этой ситуации, то я приглашаю его на боксерский ринг. Ему не следовало приходить в отель и выражать недовольство, пишет by.tribuna.com

Хуже всего то, что Бобан был кем-то послан. И этот кто-то – Инфантино. Я не 20-летний ребенок, мне 58 лет. Мне больно, потому что я верил в этих людей. Теперь я им больше не верю», – сказал Марадона.


 
 
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Бывший футболист сборной Аргентины и почетный представитель брестского «Динамо» Диего Марадона заявил, что ушел с поста капитана команды легенд ФИФА из-за...
 
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