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В Беларуси первое ЭКО планируют сделать бесплатным
В Беларуси первую попытку экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) планируют сделать бесплатной. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Валерий Малашко.
«С согласия правительства мы ускорим подготовку нормативных актов для проведения первого ЭКО на бюджетной основе. Польза очевидна — более тысячи рождений в год! Планируется использовать экономию бюджетных средств, полученную при проведении госзакупок», — приводятся слова главы ведомства на
Планируется привлечь также коммерческие центры.
По данным ведомства, рост качества жизни и благосостояния привел к увеличению возраста матери при рождении первого ребенка до 28,6 лет, а при рождении последующих детей до 32 лет. Это осложнило течение беременности и родов и создает высокие риски материнских потерь. В Минздраве сообщили, что в 2018 году до рекордно низкого уровня — 2,4 промилле — снижена младенческая смертность.
Напомним, в Беларуси есть льготные кредиты на ЭКО, желающие могут брать кредит на процедуру с отсрочкой погашения.
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В Беларуси первую попытку экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) планируют сделать бесплатной. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения Валерий...
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