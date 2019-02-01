В Беларуси первое ЭКО планируют сделать бесплатным

сайте Минздрава. «С согласия правительства мы ускорим подготовку нормативных актов для проведения первого ЭКО на бюджетной основе. Польза очевидна — более тысячи рождений в год! Планируется использовать экономию бюджетных средств, полученную при проведении госзакупок», — приводятся слова главы ведомства на





Планируется привлечь также коммерческие центры.





По данным ведомства, рост качества жизни и благосостояния привел к увеличению возраста матери при рождении первого ребенка до 28,6 лет, а при рождении последующих детей до 32 лет. Это осложнило течение беременности и родов и создает высокие риски материнских потерь. В Минздраве сообщили, что в 2018 году до рекордно низкого уровня — 2,4 промилле — снижена младенческая смертность.





Напомним, в Беларуси есть льготные кредиты на ЭКО, желающие могут брать кредит на процедуру с отсрочкой погашения.







