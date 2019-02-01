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Дожди в феврале – это по-нашему! В воскресенье +8 на юго-западе

02.02.2019 15:36 — Разное | Партизан  
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В ближайшие сутки, 3 февраля, в Беларуси будет преимущественно облачная погода. Ночью преимущественно на северо-восточной части страны, а днем местами пройдут осадки, в основном дожди.


фото: http://timer-odessa.net

В отдельных районах будет туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный, ночью местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 5, днем будет 1-6 со знаком плюс, а на юго-западе  — до +8, передает БЕЛТА со ссылкой на Белгидромет.


 
 
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В ближайшие сутки, 3 февраля, в Беларуси будет преимущественно облачная погода. Ночью преимущественно на северо-восточной части страны, а днем местами пройдут...
 
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