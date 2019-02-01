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Дожди в феврале – это по-нашему! В воскресенье +8 на юго-западе
В ближайшие сутки, 3 февраля, в Беларуси будет преимущественно облачная погода. Ночью преимущественно на северо-восточной части страны, а днем местами пройдут осадки, в основном дожди.
фото: http://timer-odessa.net
В отдельных районах будет туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный, ночью местами порывистый.
Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 5, днем будет 1-6 со знаком плюс, а на юго-западе — до +8,
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В ближайшие сутки, 3 февраля, в Беларуси будет преимущественно облачная погода. Ночью преимущественно на северо-восточной части страны, а днем местами пройдут...
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