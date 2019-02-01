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Арина Соболенко проиграла Кики Бертенс в драматичном полуфинале турнира в Санкт-Петербурге

02.02.2019 16:30 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Арина Соболенко не смогла выйти в финал турнира St. Petersburg Ladies Trophy.  

В полуфинальном матче белоруска проиграла Кики Бертенс из Нидерландов со счетом 7:6 (7:5), 6:2.  

Матч получился весьма напряженным и продолжался 1 час 41 минуту.  

В финале турнира Кики Бертенс будет сражаться за победу с победительницей встречи Донной Векич (Хорватия) – Вера Звонарёва (Россия).  

В роли повара. Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко приготовила пельмени и вареники (читать далее).  
 
 
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Новости Беларуси. Арина Соболенко не смогла выйти в финал турнира St. Petersburg Ladies Trophy.   В полуфинальном матче белоруска проиграла Кики Бертенс из Нидерландов со...
 
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