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Арина Соболенко проиграла Кики Бертенс в драматичном полуфинале турнира в Санкт-Петербурге
Новости Беларуси. Арина Соболенко не смогла выйти в финал турнира St. Petersburg Ladies Trophy.
В полуфинальном матче белоруска проиграла Кики Бертенс из Нидерландов со счетом 7:6 (7:5), 6:2.
Матч получился весьма напряженным и продолжался 1 час 41 минуту.
В финале турнира Кики Бертенс будет сражаться за победу с победительницей встречи Донной Векич (Хорватия) – Вера Звонарёва (Россия).
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Новости Беларуси. Арина Соболенко не смогла выйти в финал турнира St. Petersburg Ladies Trophy. В полуфинальном матче белоруска проиграла Кики Бертенс из Нидерландов со...
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