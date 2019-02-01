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Санки с препятствиями, эстафета в валенках и биатлон снежками: в Заводском районе Минска проходит зимний праздник

02.02.2019 16:20 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Лыжные гонки, перетягивание каната, армрестлинг, мини-футбол и игровые эстафеты. Большой зимний праздник 2 февраля проходит в Заводском районе Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Санки с препятствиями, эстафета в валенках и биатлон снежками: в Заводском районе Минска проходит зимний праздник

Люди пришли сюда семьями, в том числе – чтобы стать участниками невероятно забавных стартов.

Санки с препятствиями, эстафета в валенках и биатлон снежками: в Заводском районе Минска проходит зимний праздник

Замечательный праздник снега. Зимний, веселый праздник для детей.

Санки с препятствиями, эстафета в валенках и биатлон снежками: в Заводском районе Минска проходит зимний праздник

Здесь очень весело, здесь здорово. Здесь можно поиграть, здесь можно покататься на санках, развлечься, в снежки можно покидаться. То есть веселье, настроение, чтобы проводить хорошо время с семьей, с детьми и со всеми остальными.

Санки с препятствиями, эстафета в валенках и биатлон снежками: в Заводском районе Минска проходит зимний праздник

Забеги на одной паре лыж, заезды на санках с препятствиями, эстафета в валенках через кегли, биатлон снежками и футбол клюшками – подобный микс заданий требовал особой смекалки и улыбки.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Лыжные гонки, перетягивание каната, армрестлинг, мини-футбол и игровые эстафеты. Большой зимний праздник 2 февраля проходит в Заводском районе...
 
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