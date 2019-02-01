|
«Мы очень серьёзно относимся к этой работе»: день открытых дверей прошёл в Академии МВД
Новости Беларуси. Академия МВД Беларуси открыла двери для будущих офицеров и юристов. Сегодня более 300 школьников со всей страны приехали, чтобы познакомится с традициями академии и пообщаться с нынешними курсантами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Для гостей представили экспозицию вооружения, а сборная команда по рукопашному бою продемонстрировала свое мастерство.
Игнатий Борботько, учащийся средней школы № 4 Червеня:
Владислав Гоманов, учащийся гимназии № 14 Минска:
Валерий Страмбурский, руководитель группы профессионально-ориентационной работы Академии МВД Беларуси:
В 2019 году день отрытых дверей в Академии прошел уже в 14-й раз. Всем, кто думает сюда поступать, необходимо определиться с выбором до 15 апреля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Академия МВД Беларуси открыла двери для будущих офицеров и юристов. Сегодня более 300 школьников со всей страны приехали, чтобы познакомится с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)