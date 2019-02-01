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Бобруйские дольщики надеются получить квартиры в доме, который уже сдан. Что предложил горисполком
Бобруйчан, которым в конце 2018 года государство выделило субсидии на строительство квартир, но они так и не смогли ими воспользоваться, 2 февраля вновь пригласили в горисполком. Накануне инициативная группа из числа дольщиков побывала в Администрации президента и в Минстройархитектуры. Люди по-прежнему хотят получить квартиры в доме по проспекту Строителей, 92, который был сдан 29 декабря — раньше указанного срока почти на три месяца. В итоге дольщики
Предыдущая встреча несостоявшихся дольщиков с чиновниками горисполкома 23 января закончилась тем, что бобруйчане получили от мэра Александра Студнева
На прошлой неделе в горисполком пришел официальный ответ из Минстройархитектуры, одна из рекомендаций которого — отменить ввод в эксплуатацию 16-этажки на проспекте Строителей, чтобы часть дольщиков могла оформить кредиты с господдержкой.
— Этого не будет однозначно, — заявил на встрече с дольщиками первый зампред Бобруйского горисполкома Игорь Кисель. — Дом никто не снимет с эксплуатации, так как он соответствует всем нормам.
Вместо этого чиновник предложил горожанам поторопиться и выбрать квартиры в тех домах, которые будут сдаваться в 2019 году.
— Давайте выходить вместе из этой ситуации, — подчеркнул первый зампред горисполкома.
Однако к такому предложению люди относятся скептически.
— Ага, я уже поверил в эту сказку, — говорит бобруйчанин Дмитрий Королев. — Специально ездил в Гомель, чтобы расторгнуть договор с ДСК. Вернулся, а мне говорят: «двушка» в доме на Привокзальной площади, предложенная вам накануне, уже отдана многодетной семье. Теперь предлагают там же однокомнатную квартиру, а у нас в семье четверо человек.
Игорь Кисель подтвердил, что первоочередное право на квартиры с господдержкой имеют многодетные семьи. Дольщики же, не сумевшие воспользоваться субсидиями, относятся к категории малоимущих граждан. У большинства из них в семьях по двое детей, но вопрос о получении хотя бы двухкомнатных квартир пока остается открытым.
В соглашении о намерениях, образцы которого на встрече в горисполкоме раздали дольщикам, указаны адреса восьми новостроек, в которых пока есть и «двушки», и «трешки».
— Но я советую вам поторопиться, — отметил Игорь Кисель.
Горожане говорят, что подписание соглашения о намерениях никак не гарантирует им получения квартир с господдержкой. Это всего лишь документ, в котором они подтверждают свое желание построить жилье с использованием субсидий. Отдельно до конца 4 февраля всем семьям нужно предоставить в горисполком заявления о том, какие квартиры они хотели бы получить.
— Да мы уже писали такие заявления. Дайте нам хоть какие-нибудь квартиры. Может, теперь так нужно писать? — невесело шутят участники встречи.
Многие из них не намерены расторгать договоры долевого строительства с Гомельским ДСК, рассчитывая, что все же получат жилье в новостройке, которая уже введена в эксплуатацию.
— На 6 февраля у нас назначена встреча с первым замминистра Минстройархитектуры Александром Курчановым, — говорит дольщица Анастасия Прачкина. — А 7 февраля нас должен принять первый замглавы Администрации президента Максим Рыженков. Нам так и сказали: если на месте вопрос не решится, то он с нами встретится.
— Да, хотелось бы, чтобы дата ввода дома в эксплуатацию была перенесена. Но если этого не произойдет, то пойдем суд, — говоря дольщики.
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Чиновники предложил горожанам поторопиться и выбрать квартиры в тех домах, которые будут сдаваться в 2019 году.
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