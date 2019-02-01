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Джеко наказан

02.02.2019 17:43 — Разное | Партизан  
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32-летний боснийский форвард "Ромы" Эдин Джеко оштрафован на 10 тысяч евро и дисквалифицирован на два матча Кубка Италии, сообщает портал Football Italia.

 
Причиной послужило поведение нападающего во время матча 1/4 финала этого турнира против "Фиорентины" (1:7).

Джеко использовал оскорбительные выражения в адрес главного арбитра встречи Джанлуки Манганьелло. Дисквалификация форварда распространяется только на матчи Кубка Италии, поэтому он сможет принять участие в игре 22-го тура серии А против "Милана".


 
 
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32-летний боснийский форвард "Ромы" Эдин Джеко оштрафован на 10 тысяч евро и дисквалифицирован на два матча Кубка Италии, сообщает портал Football Italia.
 
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