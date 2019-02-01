Джеко наказан

Причиной послужило поведение нападающего во время матча 1/4 финала этого турнира против "Фиорентины" (1:7).





Джеко использовал оскорбительные выражения в адрес главного арбитра встречи Джанлуки Манганьелло. Дисквалификация форварда распространяется только на матчи Кубка Италии, поэтому он сможет принять участие в игре 22-го тура серии А против "Милана".



