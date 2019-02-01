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Байнет: «Скорей бы Коля школу закончил, и ее оставили в покое!»

02.02.2019 17:36 — Разное | Партизан  
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Пользователи сети отреагировали на требование Лукашенко переписать программы.

Совещание у Лукашенко, посвященное образованию, не осталось незамеченным. Особенно Байнет задели высказывания главы государства по поводу изучения червей в биологии и не желании растить великих математиков.

«Новости одной айти-страны», — пишут комментаторы на дискуссионной площадке talks.by.

«Видно, что гуманитарий, особенно по успехам страны в экономике».

 «Так, может, ну его ту школу. Отменить за не надобностью? По сути, чему там учат. Писать в Вайбере научатся сами, считать и на калькуляторе можно, а уж читать — кому это надо? Лукашенко не поймешь, то ему программисты нужны, а как кинулись все в математику, так уже и не так нужны, оказывается».

«Это, чтобы народ радовался, если Лукашенко скажет, что повысит зарплату в 0,9 раза».

«Больше физкультуры всякой разной, нвп и идеологически правильной истории, всё остальное в топку. Капица нам тут не нужен».

«Какой дикий ужас. Любой инженер, физик, технарь, программист и т.д. скажет, что без математики он не смог бы получить вот перечисленные знания. Математика — это фундамент знаний».

 «Давайте уже придем к логическому завершению процесса. Рабам достаточно более-менее уметь читать пропагандистскую макулатуру и расписаться за бюллетень в день голосования».

Впрочем, нашлись и те, кто поддержал инициативу президента, однако их было меньинство:

«Да заморочили программу до невозможности. И здоровье детей калечат этими нагрузками».

«Правильно говорите, зачем математикой голову забивать, лучше ввести вместо неё уроки косьбы, посадки бульбы и физкультуры!»

Некоторые же увидели в стремлениях Лукашенко личные причины.

«Коле не нравится биология в школе или боязнь червей у него? Президент должен заниматься своими обязанностями, а профильные министерства своими».

«Все, черви, хавайтесь в глину!»

«Не пошла тригонометрия, не пошла...»

«Видать, Николай математику с биологией не тянет? Ну хоть высыпается, уже хорошо».

 «Скорей бы Коля школу закончил, и её оставили в покое!»



 
 
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Пользователи сети отреагировали на требование Лукашенко переписать программы.
 
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