Соболенко проиграла в полуфинале турнира WTA в Санкт-Петербурге





Арина Соболенко. Фото: lt.formulatx.com





Уже на первой подаче Арины Кики сделала брейк, а затем взяла свой гейм и повела 2:0, но белоруска быстро вернулась в игру и взяла три гейма подряд.





Дальше соперницы поочередно брали свою подачу, доведя сейт до тай-брейка. По его ходу Соболенко вела 3:1, но не смогла удержать преимущество и проиграла 5:7.





Второй сет прошел под диктовку Бертенс, которая быстро сделала два брейка и повела 4:0. Арина попыталась вернуться в игру, но, сократив отставание до 2:4, затем проиграла два гейма подряд и проиграла 2:6. При этом в последнем гейме белоруска отыграла три матч-пойнта.





В финале Бертенс сыграет победителем матча с участием Веры Звонаревой и Донны Векич.



