|
Молодые форварды и опытный центр. БАТЭ заявил 26 игроков на матч против лондонского «Арсенала»
БАТЭ отправил в УЕФА
Тренерский штаб Алексея Баги включил в список 26 футболистов.
Вратари: Александр Свирский, Антон Чичкан, Денис Щербицкий.
Защитники: Дмитрий Бессмертный, Никола Василевич, Захар Волков, Алексей Риос, Егор Филипенко, Александар Филипович.
Полузащитники: Дмитрий Бага, Евгений Березкин, Александр Глеб, Станислав Драгун, Мирко Иванич, Эрвейн Мукам, Александр Немирко, Слободан Симович, Игорь Стасевич, Евгений Яблонский.
Нападающие: Боян Дубайич, Кирилл Ермакович, Неманья Милич, Владислав Мухамедов, Илья Сень, Максим Скавыш, Яссе Туоминен.
Напомним, что БАТЭ находится в Турции на сборах. Команда провела один
3 февраля белорусские чемпионы сыграют против австрийского «Вольфсбергера», а 6 февраля — с сербской «Войводиной».
В Беларусь команда вернется 7 февраля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
БАТЭ отправил в УЕФА заявку на поединки нокаут-раунда Лиги Европы-2018/19.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)