Молодые форварды и опытный центр. БАТЭ заявил 26 игроков на матч против лондонского «Арсенала»

БАТЭ отправил в УЕФА заявку на поединки нокаут-раунда Лиги Европы, где в 1/16 финала «желто-синим» предстоит сразиться с английским «Арсеналом» — 14 февраля дома, а 21 февраля на выезде.



Фото: Reuters

Тренерский штаб Алексея Баги включил в список 26 футболистов.

Вратари: Александр Свирский, Антон Чичкан, Денис Щербицкий.

Защитники: Дмитрий Бессмертный, Никола Василевич, Захар Волков, Алексей Риос, Егор Филипенко, Александар Филипович.

Полузащитники: Дмитрий Бага, Евгений Березкин, Александр Глеб, Станислав Драгун, Мирко Иванич, Эрвейн Мукам, Александр Немирко, Слободан Симович, Игорь Стасевич, Евгений Яблонский.

Нападающие: Боян Дубайич, Кирилл Ермакович, Неманья Милич, Владислав Мухамедов, Илья Сень, Максим Скавыш, Яссе Туоминен.

Напомним, что БАТЭ находится в Турции на сборах. Команда провела один товарищеский матч против южнокорейского клуба «Сувон Самсунг Блюуингз» и проиграл со счетом 0:2.

3 февраля белорусские чемпионы сыграют против австрийского «Вольфсбергера», а 6 февраля — с сербской «Войводиной».

В Беларусь команда вернется 7 февраля.