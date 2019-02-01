100 миллионов зрителей и реклама по $ 170 тысяч за секунду. Как в США проходит Супербоул

3 февраля в американской Атланте состоится Super Bowl — ежегодная решающая игра Национальной футбольной лиги. Этот матч — одно из самых грандиозных событий в жизни США. Каждый год Супербоул смотрит треть американцев. А реклама в перерыве матча стоит целое состояние! Кроме того, за время матча жители Соединенных Штатов съедают миллиард с лишним куриных крыльев. Собрали самые интересные цифры о матче, который сравним с национальным праздником.

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