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100 миллионов зрителей и реклама по $ 170 тысяч за секунду. Как в США проходит Супербоул

02.02.2019 18:05 — Разное | Tut.by  
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3 февраля в американской Атланте состоится Super Bowl — ежегодная решающая игра Национальной футбольной лиги. Этот матч — одно из самых грандиозных событий в жизни США. Каждый год Супербоул смотрит треть американцев. А реклама в перерыве матча стоит целое состояние! Кроме того, за время матча жители Соединенных Штатов съедают миллиард с лишним куриных крыльев. Собрали самые интересные цифры о матче, который сравним с национальным праздником.

 
 
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Посмотрите, как в США фанатеют от американского футбола. 100 миллионов зрителей и миллиард литров выпитого пива
 
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